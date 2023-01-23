Авто з перебитими номерами агрегатів — як не потрапити в халепу — Finance.ua

Авто з перебитими номерами агрегатів — як не потрапити в халепу Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Авто з перебитими номерами агрегатів — як не потрапити в халепу

Під час купівлі вживаної автівки покупцю варто наполягати на офіційній перереєстрації в сервісному центрі МВС. Експертна служба перевірить транспортний засіб за всіма наявними базами. І це є гарантією надійної купівлі авто, адже в разі виявлення змін у номерах кузова чи двигуна автомобіль відправляють на штрафмайданчик та передають справу до поліції, а новий власник залишається і без авто, і без грошей.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«Рік лише почався, а в сервісних центрах МВС уже зафіксовано десятки випадків, коли первинний ідентифікаційний номер кузова змінено кустарним методом. На жаль, багато водіїв-початківців та й, інколи, і професійнали, періодично потрапляють у таку халепи», — повідомили в МВС.

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В алгоритмі перереєстрації автомобіля з одного власника на іншого обов’язковим кроком є експертне дослідження транспортного засобу перед зверненням до сервісного центру МВС.

Незаконна зміна ідентифікаційного номеру кузова транспортного засобу позбавляє можливості ідентифікувати його. Експлуатація такого транспортного засобу на території України заборонена.

Нагадаємо, з 14 грудня 2022 року у сервісних центрах МВС діє новий алгоритм реєстрації/перереєстрації транспортних засобів. Тепер реєстрація авто проходитиме швидше.

«Раніше продавець і покупець зверталися до сервіс-центру МВС, і довго проходили різні сходинки, щоби зареєструвати або перереєструвати автомобіль. Тепер є можливість продавцю авто пройти спочатку експертне дослідження в будь-якому місті. Потім звернутися до будь-якого сервіс-центру МВС для реєстрації транспортного засобу, витративши до 30 хв. Цей експертний висновок чинний 10 днів», — повідомила начальниця управління комунікації Головного сервісного центру МВС Катерина Самітовська.

Пакет документів залишився без змін:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

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