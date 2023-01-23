Авто з перебитими номерами агрегатів — як не потрапити в халепу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Авто з перебитими номерами агрегатів — як не потрапити в халепу

Особисті фінанси
29
Авто з перебитими номерами агрегатів — як не потрапити в халепу
Авто з перебитими номерами агрегатів — як не потрапити в халепу
Під час купівлі вживаної автівки покупцю варто наполягати на офіційній перереєстрації в сервісному центрі МВС. Експертна служба перевірить транспортний засіб за всіма наявними базами. І це є гарантією надійної купівлі авто, адже в разі виявлення змін у номерах кузова чи двигуна автомобіль відправляють на штрафмайданчик та передають справу до поліції, а новий власник залишається і без авто, і без грошей.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
«Рік лише почався, а в сервісних центрах МВС уже зафіксовано десятки випадків, коли первинний ідентифікаційний номер кузова змінено кустарним методом. На жаль, багато водіїв-початківців та й, інколи, і професійнали, періодично потрапляють у таку халепи», — повідомили в МВС.
Читайте також
В алгоритмі перереєстрації автомобіля з одного власника на іншого обов’язковим кроком є експертне дослідження транспортного засобу перед зверненням до сервісного центру МВС.
Незаконна зміна ідентифікаційного номеру кузова транспортного засобу позбавляє можливості ідентифікувати його. Експлуатація такого транспортного засобу на території України заборонена.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, з 14 грудня 2022 року у сервісних центрах МВС діє новий алгоритм реєстрації/перереєстрації транспортних засобів. Тепер реєстрація авто проходитиме швидше.
«Раніше продавець і покупець зверталися до сервіс-центру МВС, і довго проходили різні сходинки, щоби зареєструвати або перереєструвати автомобіль. Тепер є можливість продавцю авто пройти спочатку експертне дослідження в будь-якому місті. Потім звернутися до будь-якого сервіс-центру МВС для реєстрації транспортного засобу, витративши до 30 хв. Цей експертний висновок чинний 10 днів», — повідомила начальниця управління комунікації Головного сервісного центру МВС Катерина Самітовська.
Пакет документів залишився без змін:
  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
До речі, на сайті Finance.ua ви можете швидко та зручно оформити поліс ОСЦПВ. Ми зібрали найвигідніші пропозиції на ринку:

Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте автоцивілку за 15 хвилин на Finance.ua 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.