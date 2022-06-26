Авто для самогубців: чому росіянам на Lada заборонили в'їзд до ЄС — Finance.ua
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Авто для самогубців: чому росіянам на Lada заборонили в'їзд до ЄС

Технології&Авто
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У зв’язку із санкціями західних країн автомобілебудівна компанія з росії «АвтоВАЗ» більше не може комплектувати машини важливими деталями.
Як повідомили російським сайтам представники Росстандарту, нові Lada Granta не будуть обладнані цілою низкою компонентів:
  • системою ЕРА-ГЛОНАСС (БЕГ);
  • блоком ABS;
  • подушками безпеки;
  • склопідіймачами.
Очевидно, що використання такого автомобіля загрожує життю та здоров’ю водія, тож водіїв нових Lada Granta справедливо можна назвати самогубцями. На доповнення до перелічених «комфортних умов» на росіян чекають і інші зміни.

Особливі документи

По-перше, покупці Lada змушені підписати документи про те, що автомобіль їм продали без БЕГ і вони з цим погоджуються. Відсутність блока передбачає, що в машині не працюють кнопка SOS, індикація, синхронізація часових поясів, гучномовець та мікрофон. Встановлювати систему в авто власник повинен буде сам.
По-друге, росіяни також ставитимуть підпис на документах про невиїзд з країни. Виняток становить лише білорусь, з якою рф підписала двосторонню угоду про експлуатацію небезпечних автомобілів. Власникам машин видаватимуть електронні паспорти з відміткою про їхнє виготовлення «з особливостями».
Усе через те, що через низькі стандарти безпеки авто, за законом, в цивілізованих країнах на них не можна їздити. Однак найближчим часом сподіваються отримати дозволи на в’їзд власникам Lada Granta до Вірменії, Казахстану та Киргизстану.

Довідка Finance.ua:

  • у травні 2022 року ринок легкових автомобілів у рф продовжив вільне падіння, оскільки місцеве населення купує все менше машин. У порівнянні з квітнем купували на 2% менше авто, а з травнем 2021 року — на 78%;
  • понад половину (56,5%) від усіх продажів становили автомобілі марок Lada, Kia, Hyundai, Renault, а також китайський Chery. Помітна тенденція до все більших обсягів закупівель товарів з Китаю — це автомобілі Haval, Geely, Nissan, Skoda, Toyota.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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