Авто для міста з пробігом: найпопулярніші в Україні — Finance.ua

Авто для міста з пробігом: найпопулярніші в Україні Сьогодні 21:03 — Технології&Авто

Авто для міста з пробігом: найпопулярніші в Україні

Частка міських автомобілів В-класу за підсумками першого кварталу 2023 року сягнула 17,6%. Цими авто за європейськими принципами класифікації вважаються легковики, довжина кузова яких близько 4 метрів. Вони займають місце між ультракомпактними автівками А-класу, на кшталт Smart або Daewoo Matiz, але трохи менші за представників наступного, С-класу, який також часто звуть «Гольф-класом».

Які міські автомобілі В-класу найчастіше купують українці, якого вони віку та скільки коштують — розповіли аналітики auto.ria.com.

Легковики цього сегмента зручні для маневрування у міському щільному трафіку, їхні габарити дозволяють порівняно легко знайти місце для паркування, у них нехай невеликий, та все ж багажник, і цілком достатньо простору у салоні, особливо якщо експлуатувати таку автівку на невеликі дистанції. А ще, як бонус — переважно ці автомобілі досить помірно споживають пальне.

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До цієї підбірки потрапили 15 легковиків В-класу, яких впродовж першого кварталу 2023 року (за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС) було куплено найбільше. Щоб спростити вибірку, та не тягти до неї геть усе, аналітики не включали морально застарілу продукцію ВАЗ (та подібну), залишивши лише ті марки, що справді варті уваги (нехай навіть для деяких варіантів з обов’язковим додаванням фрази «як за свої гроші»).

Топ-15 легковиків В-класу, котрі найчастіше купують українці:

Daewoo Lanos (середня ціна таких — $2700) Skoda Fabia ($5100)

Chevrolet Aveo ($4300)

Renault/Dacia Logan ($5400)

Ford Fiesta ($8400)

Hyundai Accent ($5100)

Volkswagen Polo ($6800)

Renault/Dacia Sandero ($4600)

Hyundai Getz ($4600)

Renault Clio ($5000)

Mercedes-Benz A-Class ($3700)

KIA Rio ($7700)

Mini Cooper ($13 000)

Nissan Note ($5500)

Opel Corsa ($4500)



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