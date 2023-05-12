Стало відомо, які автомобілі з Китаю найбільше купують українці — Finance.ua
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Стало відомо, які автомобілі з Китаю найбільше купують українці

Фондовий ринок
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Українці в квітні придбали 509 нових легкових авто, виготовлених у Китаї.
Як повідомляє «Укравтопром», майже кожен десятий новий легковий автомобіль, що у минулому місяці поповнив вітчизняний автопарк був китайського походження (китайської марки, або не китайської марки, але виготовлений в КНР).
Зазначається, що абсолютна більшість (2/3) цих легковиків з Китаю були електромобілі. Ще 30% - бензинові авто, а автівок з дизельними двигунами було лише 2%. Незначна решта — це гібридні та авто з газобалонним обладнанням автомобіля (ГБО).
Найпопулярнішими моделями китайського виробництва у квітні стали:
1. Volkswagen ID.4 — 129 од.;
2. Dongfeng/Honda M-NV — 53 од.;
3. Chery Tiggo 4 — 43 од.;
4. Volkswagen ID.6 — 36 од.;
5. Chery Tiggo 2 — 32 од.
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За матеріалами:
УНІАН
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