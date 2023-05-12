Стало відомо, які автомобілі з Китаю найбільше купують українці — Finance.ua

Стало відомо, які автомобілі з Китаю найбільше купують українці 12.05.2023, 01:35 — Фондовий ринок

Українці в квітні придбали 509 нових легкових авто, виготовлених у Китаї.

Як повідомляє « Укравтопром », майже кожен десятий новий легковий автомобіль, що у минулому місяці поповнив вітчизняний автопарк був китайського походження (китайської марки, або не китайської марки, але виготовлений в КНР).

Зазначається, що абсолютна більшість (2/3) цих легковиків з Китаю були електромобілі. Ще 30% - бензинові авто, а автівок з дизельними двигунами було лише 2%. Незначна решта — це гібридні та авто з газобалонним обладнанням автомобіля (ГБО).

Найпопулярнішими моделями китайського виробництва у квітні стали:

1. Volkswagen ID.4 — 129 од.;

2. Dongfeng/Honda M-NV — 53 од.;

3. Chery Tiggo 4 — 43 од.;

4. Volkswagen ID.6 — 36 од.;

5. Chery Tiggo 2 — 32 од.

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УНІАН За матеріалами:

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