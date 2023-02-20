Австрійський Raiffeisen перекрив кисень російським банкам, але є нюанси — Finance.ua

Австрійський Raiffeisen перекрив кисень російським банкам, але є нюанси
На тлі повномасштабного російського вторгнення австрійський Raiffeisen Bank обмежив валютні розрахунки з усіма банками агресора.
Як зазначили в Raiffeisen, банк в такий спосіб намагається знизити можливі ризики, повідомляє Frank Media.
Як йдеться в повідомленні, банки країни-агресора отримали індивідуальні вказівки щодо максимальної кількості платежів в доларах США і євро, які Raiffeisen готовий обробити.
«Обмеження відповідають кількості платежів, які ці банки обробили через RBI до початку військових дій», — відповіли в банку.
Однак обмеження валютних розрахунків не стосуватиметься п’ятьох російських банків.
Які саме банки залишилися в кореспондентській мережі Raiffeisen, не уточнюється.
Через загрозу американських санкцій акції Raiffeisen Bank International впали більш ніж на 7%.
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