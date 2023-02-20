Австрійський Raiffeisen перекрив кисень російським банкам, але є нюанси — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Австрійський Raiffeisen перекрив кисень російським банкам, але є нюанси

Фондовий ринок
142
На тлі повномасштабного російського вторгнення австрійський Raiffeisen Bank обмежив валютні розрахунки з усіма банками агресора.
Як зазначили в Raiffeisen, банк в такий спосіб намагається знизити можливі ризики, повідомляє Frank Media.
Як йдеться в повідомленні, банки країни-агресора отримали індивідуальні вказівки щодо максимальної кількості платежів в доларах США і євро, які Raiffeisen готовий обробити.
«Обмеження відповідають кількості платежів, які ці банки обробили через RBI до початку військових дій», — відповіли в банку.
Однак обмеження валютних розрахунків не стосуватиметься п’ятьох російських банків.
Які саме банки залишилися в кореспондентській мережі Raiffeisen, не уточнюється.
Через загрозу американських санкцій акції Raiffeisen Bank International впали більш ніж на 7%.
Австрійський Raiffeisen перекрив кисень російським банкам, але є нюанси
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.