Австрія вилучила у «Газпрому» газосховище Гайдах — Finance.ua
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Австрія вилучила у «Газпрому» газосховище Гайдах

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Австрія вилучила у російського «Газпрому» газосховище Гайдах і передала право на його використання місцевій компанії RAG Austria AG.
Наповнення цього газосховища має початися 1 серпня, пише Kronen Zeitung.
За словами міністра енергетики Леонори Гевсслер, цей крок має допомогти Австрії досягти цільових показників запасів газу на осінь.
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Зазначається, що підземне сховище газу Гайдах, яке знаходиться неподалік від Зальцбурга, забрали у російського «Газпрому» за правилом «використовуй або втратиш». Згідно з рішенням уряду, усі сховища газу в Австрії повинні використовуватися. Якщо ж вони не наповнюються систематично, право на зберігання газу в них може бути передане іншим компаніям.
За матеріалами:
УНІАН
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