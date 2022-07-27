Австрія вилучила у «Газпрому» газосховище Гайдах — Finance.ua

Австрія вилучила у «Газпрому» газосховище Гайдах
Австрія вилучила у російського «Газпрому» газосховище Гайдах і передала право на його використання місцевій компанії RAG Austria AG.
Наповнення цього газосховища має початися 1 серпня, пише Kronen Zeitung.
За словами міністра енергетики Леонори Гевсслер, цей крок має допомогти Австрії досягти цільових показників запасів газу на осінь.
Зазначається, що підземне сховище газу Гайдах, яке знаходиться неподалік від Зальцбурга, забрали у російського «Газпрому» за правилом «використовуй або втратиш». Згідно з рішенням уряду, усі сховища газу в Австрії повинні використовуватися. Якщо ж вони не наповнюються систематично, право на зберігання газу в них може бути передане іншим компаніям.
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