Австрія відновлює рух безпересадкового вагона Відень — Чоп — Відень: вартість квитків — Finance.ua
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Австрія відновлює рух безпересадкового вагона Відень — Чоп — Відень: вартість квитків

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Австрійські залізниці відновили курсування безпересадкового вагона № 430 Відень — Чоп — Відень, про скасування якого «Укрзалізниця» повідомляла 20 червня.
Як йдеться у Телеграм-каналі УЗ, вагон відновлює рух вже з сьогоднішнього дня.
«Завдяки операційним змінам у розподілі рухомого складу Австрійських залізниць, безпересадковий вагон відсьогодні відновить курсування на маршруті Відень — Чоп (відправлення з Відня о 16:42, прибуття у Чоп о 02:28), а відзавтра — на зворотному маршруті Чоп — Відень», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що розклад руху не змінився — відправлення з Чопа о 03:28, прибуття до Відня об 11:21.

Довідка Finance.ua:

  • 20 червня «Укрзалізниця» повідомила про раптове скасування Австрійською залізницею безпересадкового вагону № 430 Чоп — Відень — Чоп для проведення технічого обслуговування рухомого складу. Відновлення руху прогнозувалось з 4 липня на маршруті Відень — Чоп та з 5 липня у зворотному напрямку;
  • безпересадковий вагон міжнародного сполучення Відень — Чоп — Відень почав курсувати з 24 квітня. Вартість квитків становить 1730 грн.

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За матеріалами:
УНІАН
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