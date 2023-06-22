Австрія відновлює рух безпересадкового вагона Відень — Чоп — Відень: вартість квитків Сьогодні 12:43 — Особисті фінанси

Австрійські залізниці відновили курсування безпересадкового вагона № 430 Відень — Чоп — Відень, про скасування якого «Укрзалізниця» повідомляла 20 червня.

Як йдеться у Телеграм-каналі УЗ, вагон відновлює рух вже з сьогоднішнього дня.

«Завдяки операційним змінам у розподілі рухомого складу Австрійських залізниць, безпересадковий вагон відсьогодні відновить курсування на маршруті Відень — Чоп (відправлення з Відня о 16:42, прибуття у Чоп о 02:28), а відзавтра — на зворотному маршруті Чоп — Відень», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розклад руху не змінився — відправлення з Чопа о 03:28, прибуття до Відня об 11:21.

Довідка Finance.ua:

20 червня «Укрзалізниця» повідомила про раптове скасування Австрійською залізницею безпересадкового вагону № 430 Чоп — Відень — Чоп для проведення технічого обслуговування рухомого складу. Відновлення руху прогнозувалось з 4 липня на маршруті Відень — Чоп та з 5 липня у зворотному напрямку;

безпересадковий вагон міжнародного сполучення Відень — Чоп — Відень почав курсувати з 24 квітня. Вартість квитків становить 1730 грн.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.