Австрія придбала сучасні автокрани для українських енергетиків — Finance.ua
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Австрія придбала сучасні автокрани для українських енергетиків

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Кременчуцький завод комунальної техніки «Альфатекс» коштом австрійських партнерів забезпечив українських енергетиків сучасними автокранами XCMG.
Про це повідомило у соцмережі Х посольство Австрії в Україні, передає Укрінформ.
«Запорізьке підприємство отримало нові автокрани XCMG від Кременчуцького заводу комунальної техніки „Альфатекс“. Нову спецтехніку кременчуцький виробник надав українським енергетикам коштом австрійських партнерів», — поінформували у диппредставництві.
Федеральний уряд Австрії виділить €5 мільйонів у Фонд енергетичної підтримки України з метою відновлення пошкодженої російськими ударами української енергетичної інфраструктури. Кошти надійдуть із бюджету Міністерства з питань захисту клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії. Вони будуть розподілені через Енергетичне співтовариство на закупівлю терміново необхідних запчастин, генераторів та ремонт ліній електропередач в Україні.
За матеріалами:
Укрінформ
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