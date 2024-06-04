Австрія придбала сучасні автокрани для українських енергетиків — Finance.ua

Австрія придбала сучасні автокрани для українських енергетиків 04.06.2024, 00:34

Кременчуцький завод комунальної техніки «Альфатекс» коштом австрійських партнерів забезпечив українських енергетиків сучасними автокранами XCMG.

Про це повідомило у соцмережі Х посольство Австрії в Україні, передає Укрінформ.

«Запорізьке підприємство отримало нові автокрани XCMG від Кременчуцького заводу комунальної техніки „Альфатекс“. Нову спецтехніку кременчуцький виробник надав українським енергетикам коштом австрійських партнерів», — поінформували у диппредставництві.

Федеральний уряд Австрії виділить €5 мільйонів у Фонд енергетично ї підтр имки України з метою відновлення пошкодженої російськими ударами української енергетичної інфраструктури. Кошти надійдуть із бюджету Міністерства з питань захисту клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії. Вони будуть розподілені через Енергетичне співтовариство на закупівлю терміново необхідних запчастин, генераторів та ремонт ліній електропередач в Україні.

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