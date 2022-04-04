Австрія не підтримує газове ембарго рф попри звірства у Бучі — Finance.ua

Австрія не підтримує газове ембарго рф попри звірства у Бучі

Вчора 21:21 — Казна та Політика

Австрія заявила, що не буде підтримувати газове ембарго проти росії попри звірства у Бучі, натомість Італія не блокуватиме газові санкції.

Про це повідомляє Bloomberg

Водночас міністр закордонних справ Олександр Шалленберг заявив, що у ЄС нібито є «інші варіанти посилення каральних заходів проти влади Путіна».

Таким чином він підтвердив попередню позицію країни на тлі посилених закликів припинити торгівлю енергоресурсами з росією.

Хоча Австрія є одним з найбільших виробників зеленої енергії, вона досі залежна на чверть своїх потреб в енергії від російського газу. Російський імпорт становить 80% поставок газу в країну.

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