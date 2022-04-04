Австрія не підтримує газове ембарго рф попри звірства у Бучі — Finance.ua
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Австрія не підтримує газове ембарго рф попри звірства у Бучі

Вчора 21:21Казна та Політика
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Австрія заявила, що не буде підтримувати газове ембарго проти росії попри звірства у Бучі, натомість Італія не блокуватиме газові санкції.
Про це повідомляє Bloomberg.
Водночас міністр закордонних справ Олександр Шалленберг заявив, що у ЄС нібито є «інші варіанти посилення каральних заходів проти влади Путіна».
Таким чином він підтвердив попередню позицію країни на тлі посилених закликів припинити торгівлю енергоресурсами з росією.
Хоча Австрія є одним з найбільших виробників зеленої енергії, вона досі залежна на чверть своїх потреб в енергії від російського газу. Російський імпорт становить 80% поставок газу в країну.
За матеріалами: Економічна Правда
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