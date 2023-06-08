Австрія надасть МАГАТЕ 1 млн євро на підтримку ядерної безпеки в Україні — Finance.ua

Австрія надасть МАГАТЕ 1 млн євро на підтримку ядерної безпеки в Україні Сьогодні 12:41 — Казна та Політика

Австрія надасть МАГАТЕ 1 млн євро на підтримку ядерної безпеки в Україні

Уряд Австрії надасть Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) один мільйон євро на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Австрії.

Там зауважують, що з початку жорстокої загарбницької війни росії проти України безпека Запорізької АЕС — найбільшого ядерного об'єкта Європи — викликає серйозне занепокоєння. Нерозважливі та незаконні дії росії поблизу АЕС ставлять під загрозу ядерну безпеку і, таким чином, становлять реальну загрозу для Європи.

У відомстві нагадують, що у березні 2022 року стартувала програма співпраці між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), що базується у Відні, у рамках якої було здійснено кілька місій з ядерної безпеки.

У січні 2023 року МАГАТЕ змогло встановити постійну присутність на Запорізькій АЕС, а в лютому 2023 року ця присутність була поширена на інші три АЕС в Україні та Чорнобилі.

Тому, як штаб-квартира МАГАТЕ, Австрія підтримає важливу роботу в Україні внеском у 1 мільйон євро, половину якого профінансують Міністерство закордонних справ та Міністерство захисту клімату.

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«російська рулетка з безпекою українських АЕС нарешті має закінчитися. Австрія завжди була ініціатором міжнародних зусиль щодо ядерної безпеки. Незалежна та неупереджена робота МАГАТЕ на місці та його присутність на атомних електростанціях є одночасно системою раннього попередження та страхуванням життя. Напад на Каховську дамбу та можливий вплив на постачання охолоджувальної води на Запорізьку атомну електростанцію демонструють важливість цієї місії», — заявив міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг.

«Атомні електростанції в зонах бойових дій завжди становлять особливу небезпеку. Робота МАГАТЕ потрібна для забезпечення безпечної експлуатації та необхідного моніторингу. Це саме те, що ми хочемо підтримати. Завдяки нашому внеску ми беремо на себе відповідальність за те, щоб це складне завдання було виконано якісно», — додає міністр захисту докілля Австрії Леонор Гевеслер.

Виділені кошти будуть спрямовані на розгортання та роботу групи МАГАТЕ, яка перебуває на ротаційній основі на всіх українських ядерних об'єктах, зокрема й на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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