Австралійські студенти створили електромобіль з запасом ходу 1000 км — Finance.ua

Австралійські студенти створили електромобіль з запасом ходу 1000 км Сьогодні 03:03 — Технології&Авто

Команда студентів Університету Нового Південного Уельсу (UNSW) у Сіднеї, Австралія, розробила та побудувала настільки ефективний автомобіль, що він встановив новий світовий рекорд.

Sunswift 7 зміг проїхати 1000 км на одному заряді менш ніж за 12 годин. Це дорівнює середній швидкості 85 км/год. Офіційний рекорд Гіннеса за «Найшвидший електромобіль, який проїжджає понад 1000 км на одному заряді» буде опубліковано після того, як уся інформація про час і телеметричні дані будуть проаналізовані та підтверджені групою експертів.

Sunswift 7, сьома ітерація надекономічного електромобіля, подолав 240 кіл траси за 11 годин 53,32 хвилини. Команда почала працювати над рекордним прототипом два роки тому, хоча UNSW виготовив першу ітерацію Sunswift у 1996 році. Sunswift 7 важить лише 500 кг і може похвалитися вражаючою аеродинамікою та неймовірно низьким опором коченню. Він також має сонячні батареї , щоб додати невеликий заряд акумулятора під час руху.

Спроба встановити рекорд не обійшлася без драми: проблема з батареєю та прокол шини спричинили повну зупинку автомобіля. У правилах заходу було зазначено, що транспортний засіб не може залишатися на місці більше 15 хвилин, і команда вирішила проблеми — на усунення проблеми BMS знадобилося 14 хвилин і 52 секунди.

Телеканал 24 За матеріалами:

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