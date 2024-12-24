Австралійська авіакомпанія виплатить $76 млн компенсацій звільненим працівникам — Finance.ua
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Австралійська авіакомпанія виплатить $76 млн компенсацій звільненим працівникам

Фондовий ринок
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Австралійська авіакомпанія виплатить $76 млн компенсацій звільненим працівникам
Австралійська авіакомпанія виплатить $76 млн компенсацій звільненим працівникам
Австралійська авіакомпанія Qantas Airways досягла угоди із профспілкою про компенсацію у розмірі $76,2 мільйона працівникам, незаконно звільненим у 2020 році для запобігання страйкам.
Про це пише Reuters.
Авіакомпанія виплатить гроші колишнім працівникам через компенсаційний фонд, який буде створено на початку 2025 року.
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Перевізник додав, що остаточна сума буде складатися з таких факторів, як компенсація профспілці TWU та витрати, понесені на розподіл грошей між окремими особами.
Федеральний суд проведе окреме слухання пізніше, щоб визначити, чи буде Qantas покарана за звільнення працівників.
У 2020 році колишній гендиректор Qantas Алан Джойс звільнив 1 700 співробітників, щоб запобігти страйкам.
За матеріалами:
ua.news
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