Австралійська авіакомпанія виплатить $76 млн компенсацій звільненим працівникам — Finance.ua

Австралійська авіакомпанія виплатить $76 млн компенсацій звільненим працівникам Сьогодні 01:24 — Фондовий ринок

Австралійська авіакомпанія виплатить $76 млн компенсацій звільненим працівникам

Австралійська авіакомпанія Qantas Airways досягла угоди із профспілкою про компенсацію у розмірі $76,2 мільйона працівникам, незаконно звільненим у 2020 році для запобігання страйкам.

Про це пише Reuters.

Авіакомпанія виплатить гроші колишнім працівникам через компенсаційний фонд, який буде створено на початку 2025 року.

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Перевізник додав, що остаточна сума буде складатися з таких факторів, як компенсація профспілці TWU та витрати, понесені на розподіл грошей між окремими особами.

Федеральний суд проведе окреме слухання пізніше, щоб визначити, чи буде Qantas покарана за звільнення працівників.

У 2020 році колишній гендиректор Qantas Алан Джойс звільнив 1 700 співробітників, щоб запобігти страйкам.

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