Австралія виплатить понад 500 мільйонів євро французькій компанії Naval Group за відмову від закупівлі субмарин — Finance.ua

Австралія виплатить понад 500 мільйонів євро французькій компанії Naval Group за відмову від закупівлі субмарин

Вчора 11:18 — Світ

Австралія виплатить понад 500 мільйонів євро французькій компанії Naval Group за відмову від закупівлі субмарин

Уряд Австралії прийняв рішення виплатити 555 мільйонів євро компенсації французькій компанії Naval Group, з якою у вересні минулого року розірвав угоду щодо закупівлі субмарин, і це викликало дипломатичний скандал.

Про це повідомив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе.

Як зазначив очільник австралійського уряду, країні вдалося остаточно закрити всі суперечки з французькою компанією Naval Group, з якою Австралія скасувала угоду на суму 40 мільярдів доларів щодо закупівлі підводних човнів на користь контракту про поставку не менше восьми атомних підводних човнів з використанням технологій США і Великої Британії.

В рамках урегулювання Австралія виплатить Naval Group 555 мільйонів євро, що дорівнює 585,2 мільйона доларів.

«Хочу подякувати Naval Group за позитивну і професійну співпрацю з Австралією, завдяки чому вдалося досягти цього врегулювання», — сказав посадовець.

Також Альбанезе наголосив, що радий відновити історичні добрі відносини з Францією, та повідомив, що французький президент Еммануель Макрон запросив австралійського прем’єра до Парижа на знак доброї волі.

Як повідомлялося раніше, після скасування минулим урядом Австралії угоди з французькою компанією Naval Group щодо купівлі підводних човнів Франція відкликала своїх послів зі США та Австралії, назвавши цей крок «ударом у спину».

Пізніше Європейський Союз призупинив переговори з Австралією про торговельну угоду після такого рішення офіційної Канберри.

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