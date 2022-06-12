Австралія виплатить понад 500 мільйонів євро французькій компанії Naval Group за відмову від закупівлі субмарин — Finance.ua
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Австралія виплатить понад 500 мільйонів євро французькій компанії Naval Group за відмову від закупівлі субмарин

Вчора 11:18Світ
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Австралія виплатить понад 500 мільйонів євро французькій компанії Naval Group за відмову від закупівлі субмаринАвстралія виплатить понад 500 мільйонів євро французькій компанії Naval Group за відмову від закупівлі субмарин
Уряд Австралії прийняв рішення виплатити 555 мільйонів євро компенсації французькій компанії Naval Group, з якою у вересні минулого року розірвав угоду щодо закупівлі субмарин, і це викликало дипломатичний скандал.
Про це повідомив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе.
Як зазначив очільник австралійського уряду, країні вдалося остаточно закрити всі суперечки з французькою компанією Naval Group, з якою Австралія скасувала угоду на суму 40 мільярдів доларів щодо закупівлі підводних човнів на користь контракту про поставку не менше восьми атомних підводних човнів з використанням технологій США і Великої Британії.
В рамках урегулювання Австралія виплатить Naval Group 555 мільйонів євро, що дорівнює 585,2 мільйона доларів.
«Хочу подякувати Naval Group за позитивну і професійну співпрацю з Австралією, завдяки чому вдалося досягти цього врегулювання», — сказав посадовець.
Також Альбанезе наголосив, що радий відновити історичні добрі відносини з Францією, та повідомив, що французький президент Еммануель Макрон запросив австралійського прем’єра до Парижа на знак доброї волі.
Як повідомлялося раніше, після скасування минулим урядом Австралії угоди з французькою компанією Naval Group щодо купівлі підводних човнів Франція відкликала своїх послів зі США та Австралії, назвавши цей крок «ударом у спину».
Пізніше Європейський Союз призупинив переговори з Австралією про торговельну угоду після такого рішення офіційної Канберри.
За матеріалами: УНН
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