Австралія тестуватиме національну цифрову валюту у 2023-му — Finance.ua
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Австралія тестуватиме національну цифрову валюту у 2023-му

Фінтех і Картки
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Австралія тестуватиме національну цифрову валюту у 2023-му
Австралія тестуватиме національну цифрову валюту у 2023-му
Пілотне випробування національної цифрової валюти Австралії розпочнеться у першій половині 2023 року.
Про це повідомляє Резервний банк Австралії.
Згідно з опублікованим white paper, ключові цілі проєкту: визначення інноваційних бізнес-моделей, визначення сценаріїв використання, визначення переваг, визначення ризиків для держави.

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Центральний банк Австралії планує опублікувати результати тестування австралійського цифрового долара до середини наступного року.
Нагадаємо, Центробанк Індії випустить цифрову рупію у 2022-2023 фінансовому році та оподатковуватиме операції з криптовалютними активами.
До речі, на криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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