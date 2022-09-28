Австралія тестуватиме національну цифрову валюту у 2023-му — Finance.ua

Австралія тестуватиме національну цифрову валюту у 2023-му
Пілотне випробування національної цифрової валюти Австралії розпочнеться у першій половині 2023 року.
Про це повідомляє Резервний банк Австралії.
Згідно з опублікованим white paper, ключові цілі проєкту: визначення інноваційних бізнес-моделей, визначення сценаріїв використання, визначення переваг, визначення ризиків для держави.
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Центральний банк Австралії планує опублікувати результати тестування австралійського цифрового долара до середини наступного року.
Нагадаємо, Центробанк Індії випустить цифрову рупію у 2022-2023 фінансовому році та оподатковуватиме операції з криптовалютними активами.
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