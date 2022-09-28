Австралія тестуватиме національну цифрову валюту у 2023-му — Finance.ua

Австралія тестуватиме національну цифрову валюту у 2023-му Вчора 04:47 — Фінтех і Картки

Австралія тестуватиме національну цифрову валюту у 2023-му

Пілотне випробування національної цифрової валюти Австралії розпочнеться у першій половині 2023 року.

Про це повідомляє Резервний банк Австралії.

Згідно з опублікованим white paper, ключові цілі проєкту: визначення інноваційних бізнес-моделей, визначення сценаріїв використання, визначення переваг, визначення ризиків для держави.

Центральний банк Австралії планує опублікувати результати тестування австралійського цифрового долара до середини наступного року.

Нагадаємо, Центробанк Індії випустить цифрову рупію у 2022-2023 фінансовому році та оподатковуватиме операції з криптовалютними активами.

До речі, на криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

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