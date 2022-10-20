Австралія посилила санкції проти росії та білорусі — Finance.ua

Австралія посилила санкції проти росії та білорусі
Австралія продовжила дію чинних санкцій проти росії та білорусі на 12 місяців, а також ввела нові обмежувальні заходи щодо країни-агресора та її сателіта.
Про це повідомляє SBS News.
У спільній заяві, опублікованій в четвер, міністр закордонних справ Пенні Вонг і міністр торгівлі Дон Фаррелл оголосили, що австралійський уряд продовжив чинне «каральне» 35-відсоткове мито на імпорт російських і білоруських товарів до жовтня 2023 року.
Уряд Австралії також наказав експортній кредитній агенції країни Export Finance Australia відхиляти будь-які запити на позики чи інші види фінансування, які підтримують торгівлю з росією чи білоруссю або інвестиції в них.
Коментуючи посилення санкційних заходів проти росії та білорусі, Пенні Вонг зазначила, що Австралія працює з міжнародним співтовариством, щоб «зменшити здатність росії фінансувати її незаконну, аморальну війну».
«Війна росії проти України є нападом на статут ООН. Це стосується всіх націй і всіх народів», — додала вона.
Своєю чергою, Дон Фаррел сказав, що дії уряду посилили вже вжиті заходи, включаючи заборону на імпорт енергоносіїв.
«Австралія залишається відданою підтримці хороброго народу України», — наголосив він.
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