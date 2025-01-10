Лісові пожежі в Лос-Анджелесі можуть спровокувати фінансову катастрофу, — JP Morgan Сьогодні 14:35 — Світ

Фото: tribune.com.pk, tribune.com.pk

Один із найбільших штатів у США охопили масштабні пожежі. В J.P. Morgan оцінили фінансові збитки, які спровокувала руйнівна стихія.

Масштабні пожежі в Каліфорнії

У Лос-Анджелесі, що у штаті Каліфорнія, з вівторка вирують масштабні пожежі. Стихія уже змусила понад 100 тисяч людей евакуюватися. Крім того, від вогню постраждали понад 13 тисяч будинків. Експерти з J.P. Morgan уже оцінили попередні збитки від пожеж та попередили про серйозні ризики. Про це пише 24 Канал з посиланням на The New York Times

За попередніми оцінками J.P. Morgan, збитки від лісових пожеж у Лос-Анджелесі можуть наблизитися до 10 мільярдів доларів. Перед загрозою фінансового краху опинився страховий ринок США, який і без того має фінансові труднощі.

Відомо, що пожежі охопили один із найбагатших районів міста Палісейдс, що розташоване біля Лос-Анджелеса. В цьому районі середня ціна будинку становить приблизно 3,5 мільйона доларів.

Пожежі у Каліфорнії спалахнули в особливо вразливий період для штату. Річ у тому, що Каліфорнія бореться з кризою страхування житла. Наприкінці минулого року комісар зі страхування штату запровадив нову політику для стабілізації галузі. Проте ці зміни, можливо, не були достатньо швидкими, аби захистити страховиків і штат від фінансової катастрофи.

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Майкл Вара, який обіймає посаду директора програми кліматичної та енергетичної політики Стенфордського інституту навколишнього середовища Вудса, заявив, що йдеться про неконтрольоване поширення вогню. За його словами, збитки за одну ніч можуть скласти 30 мільярдів доларів.

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