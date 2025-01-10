Лісові пожежі в Лос-Анджелесі можуть спровокувати фінансову катастрофу, — JP Morgan — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі можуть спровокувати фінансову катастрофу, — JP Morgan

Світ
175
Фото: tribune.com.pk
Фото: tribune.com.pk, tribune.com.pk
Один із найбільших штатів у США охопили масштабні пожежі. В J.P. Morgan оцінили фінансові збитки, які спровокувала руйнівна стихія.

Масштабні пожежі в Каліфорнії

У Лос-Анджелесі, що у штаті Каліфорнія, з вівторка вирують масштабні пожежі. Стихія уже змусила понад 100 тисяч людей евакуюватися. Крім того, від вогню постраждали понад 13 тисяч будинків. Експерти з J.P. Morgan уже оцінили попередні збитки від пожеж та попередили про серйозні ризики. Про це пише 24 Канал з посиланням на The New York Times.
За попередніми оцінками J.P. Morgan, збитки від лісових пожеж у Лос-Анджелесі можуть наблизитися до 10 мільярдів доларів. Перед загрозою фінансового краху опинився страховий ринок США, який і без того має фінансові труднощі.
Читайте також
Відомо, що пожежі охопили один із найбагатших районів міста Палісейдс, що розташоване біля Лос-Анджелеса. В цьому районі середня ціна будинку становить приблизно 3,5 мільйона доларів.
Пожежі у Каліфорнії спалахнули в особливо вразливий період для штату. Річ у тому, що Каліфорнія бореться з кризою страхування житла. Наприкінці минулого року комісар зі страхування штату запровадив нову політику для стабілізації галузі. Проте ці зміни, можливо, не були достатньо швидкими, аби захистити страховиків і штат від фінансової катастрофи.
Читайте також
Майкл Вара, який обіймає посаду директора програми кліматичної та енергетичної політики Стенфордського інституту навколишнього середовища Вудса, заявив, що йдеться про неконтрольоване поширення вогню. За його словами, збитки за одну ніч можуть скласти 30 мільярдів доларів.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.