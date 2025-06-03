Авіаперевізник Emirates перегляне рейси до росії на тлі посилення Україною дронових атак у рф — Bloomberg 03.06.2025, 00:41

Авіаперевізник Emirates перегляне рейси до росії на тлі посилення Україною дронових атак у рф — Bloomberg

Найбільший у світі далекомагістральний перевізник — авіакомпанія Emirates — може переглянути рейси до росії після українських атак безпілотників у глибині країни минулими вихідними.

Про це повідомляє Bloomberg.

Авіакомпанія Emirates, що базується в Дубаї, зіткнулася з перебоями у здійсненні авіаційних рейсів у напрямку росії з початком повномасштабної агресії рф в Україні у 2022 році, заявив президент компанії Тім Кларк. За його словами, перевізник, який забезпечує москву найважливішими зв’язками із зовнішнім світом, поки не планує скорочувати обслуговування, але стежитиме за розвитком ситуації.

«Ця остання подія була трохи більш тривожною за попередні. Оскільки ситуація трохи загостриться, якщо можна так сказати, ми переглянемо все це», — сказав Кларк у понеділок на щорічних зборах Міжнародної асоціації повітряного транспорту в Нью-Делі.

Україна здійснила в неділю серію драматичних ударів, вразивши щонайменше чотири російські авіабази і знищивши низку військових повітряних суден. Ці атаки призвели до перебоїв у польотах з території рф. Крім того, російські аеропорти через атаки дронів кілька разів закривалися і минулого місяця.

За словами Кларка, Emirates вбудувала у свої операції плани дій у надзвичайних ситуаціях, включаючи наявність достатньої кількості палива, щоб пілоти могли повернутися у разі потреби з російського повітряного простору або під час посадки в районі москви.

«Якщо є якісь ознаки проблем, ми йдемо звідти», — сказав керівник Emirates.

УНН За матеріалами:

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