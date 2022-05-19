Авіалінії Антонова перенесли базу з Гостомеля до Німеччини — Finance.ua

Авіалінії Антонова перенесли базу з Гостомеля до Німеччини

Вчора 02:06 — Фондовий ринок

ДП «Антонов» підтвердило, що через неможливість виконання міжнародних авіарейсів з України, п’ять літаків типу Ан-124-100 «Руслан» тимчасово базуються в аеропорту Лейпцига. Про це йдеться у заяві компанії.

«Там організовано роботу філії авіатранспортного підрозділу (АТП) ДП „АНТОНОВ“, відомого у світі як авіакомпанія „Авіалінії“ АНТОНОВ», та облаштовано базу для технічного обслуговування зазначених повітряних суден. Це дозволило ДП «АНТОНОВ» продовжити виконання комерційних та державних замовлень щодо перевезення надважких та великогабаритних вантажів, а також зберегти позиції лідера у цій ніші світового ринку«, — додали в «Антонові».

«Після перемоги над рашистськими окупантами та проведення комплексу робіт з відновлення працездатності аеропорту „Київ-Антонов-2“, він знову стане базовим для флоту „Русланів“ авіакомпанії „Авіалінії“ АНТОНОВ», — кажуть у компанії.

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