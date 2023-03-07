Аукціони на Prozorro.Продажі принесли до бюджетів понад 70 млрд грн: найдорожчі лоти — Finance.ua

Аукціони на Prozorro.Продажі принесли до бюджетів понад 70 млрд грн: найдорожчі лоти
Прозорро.Продажі перетнули позначку в 70 млрд гривень.
Про це повідимили Prozorro.Продажі.
Стільки організатори заробили на онлайн-аукціонах до бюджетів різних рівнів за весь час роботи системи. Ділимося ключовими цифрами та знаковими аукціонами в системі.
Напрями, які принесли найбільше доходів організаторам за весь час роботи системи:
Продаж активів банків-банкрутів (ФГВФО) — 25,09 млрд грн
Банкрутство —13,70 млрд гривень
Мала приватизація — 13,15 млрд гривень
Продаж майна та активів — 10,15 млрд гривень
Продаж спецдозволів на користування надрами — 3,96 млрд.
Найдорожчі продані лоти на онлайн-аукціонах:
- Дніпровський металургійний комбінат — 9,17 млрд гривень
- Готель Дніпро — 1,11 млрд
- Спеціальний дозвіл на видобуванням нафти та газу — Площа Майорівська — 1,10 млрд гривень
Найконкурентніший аукціон у системі — продаж легкового автомобіля Skoda Oktavia. У 2021 році за лот прийшли змагатися 49 учасників і під час торгів стартова ціна зі 1137 грн зросла до 50 тисяч грн фінальної.
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