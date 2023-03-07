Аукціони на Prozorro.Продажі принесли до бюджетів понад 70 млрд грн: найдорожчі лоти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аукціони на Prozorro.Продажі принесли до бюджетів понад 70 млрд грн: найдорожчі лоти

Казна та Політика
37
Прозорро.Продажі перетнули позначку в 70 млрд гривень.
Про це повідимили Prozorro.Продажі.
Стільки організатори заробили на онлайн-аукціонах до бюджетів різних рівнів за весь час роботи системи. Ділимося ключовими цифрами та знаковими аукціонами в системі.
Напрями, які принесли найбільше доходів організаторам за весь час роботи системи:
Продаж активів банків-банкрутів (ФГВФО) — 25,09 млрд грн
Банкрутство —13,70 млрд гривень
Мала приватизація — 13,15 млрд гривень
Продаж майна та активів — 10,15 млрд гривень
Продаж спецдозволів на користування надрами — 3,96 млрд.
Найдорожчі продані лоти на онлайн-аукціонах:
  • Дніпровський металургійний комбінат — 9,17 млрд гривень
  • Готель Дніпро — 1,11 млрд
  • Спеціальний дозвіл на видобуванням нафти та газу — Площа Майорівська — 1,10 млрд гривень
Найконкурентніший аукціон у системі — продаж легкового автомобіля Skoda Oktavia. У 2021 році за лот прийшли змагатися 49 учасників і під час торгів стартова ціна зі 1137 грн зросла до 50 тисяч грн фінальної.
😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇
Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.