Аукціонні будинки Christieʼs, Sothebyʼs та Phillips збільшили продажі до рекордних майже $18 млрд — Finance.ua

Аукціонні будинки Christieʼs, Sothebyʼs та Phillips збільшили продажі до рекордних майже $18 млрд Сьогодні 09:32 — Фондовий ринок

Аукціонні будинки Christieʼs, Sothebyʼs та Phillips збільшили продажі до рекордних майже $18 млрд

Цьогоріч глобальні продажі Christieʼs досягли $8,4 млрд, що є найвищим річним показником в історії арт-ринку.

Про це пише Bloomberg.

Sothebyʼs наближався до обсягу продажів у $8 млрд, а набагато менший аукціонний дім Phillips також повідомив про свій найкращий рік із підсумковим результатом у $1,3 млрд.

Цей рекордний рік може розповісти більше про характер бізнесу аукціонних будинків, ніж про сам ринок мистецтва.

Загальна сума Sothebyʼs, наприклад, включає лише $6,8 млрд продажів творів мистецтва та предметів розкоші, що майже на 7% менше, ніж минулого року, коли вони становили $7,3 млрд. Інші $1,2 млрд у річному звіті Sothebyʼs надійшли від автомобільного аукціону RM Sothebyʼs та аукціоніста нерухомості Sothebyʼs Concierge Auctions. Sothebyʼs не володіє безпосередньо ні аукціоністом автомобілів, ні аукціоністом нерухомості, а придбав лише частину останнього в листопаді 2021 року. Проте він повідомив про 100% цих продажів як про свої власні.

Phillips вдалося збільшити свої загальні показники за рахунок додавання нових категорій. Традиційно аукціонний будинок, відомий ультрасучасним мистецтвом, цього року він збільшив обсяг проданих сучасних творів мистецтва на 50%, таких як Марк Шагал, Рой Ліхтенштейн та Пабло Пікассо, — за багатомільйонні суми. Отже, у той час як 148 художників дебютували на аукціонах Phillips цього року, продаж робіт Жан-Мішеля Баскії за $85 млн і Сая Твомблі за $41,6 млн допоміг зберегти продажі.

Тим часом Christieʼs, який показав найвищі результати, продав лише творів мистецтва ХХ та ХІХ століть на величезну суму $6,2 млрд. Категорія, яку він називає класикою, до якої входять роботи старих майстрів, памʼятні речі, антикваріат та предмети декоративно-ужиткового мистецтва, додала до його загального рахунку $789 млн, а його категорії розкоші наблизилися до $1 млрд. До останньої категорії — азійське та світове мистецтво — увійшли трохи менше $400 млн. На результати Christieʼs вплинуло кілька безпрецедентних продажів за участю одного власника, зокрема, творів мистецтва на суму $1,6 млрд із майна покійного співзасновника Microsoft Пола Аллена.

Торік продажі Christieʼs склали $7,1 млрд, тобто вони зросли на 18,3% у річному обчисленні. Обсяг проданих лотів зріс скромніше, приблизно на 6,7%, до 46 322. Christieʼs домінував на вершині ринку, продавши сім із 10 найдорожчих творів мистецтва цього року.

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