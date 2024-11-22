Audi розповів про головну особливість нового S5 (фото) — Finance.ua

Audi розповів про головну особливість нового S5 (фото) Сьогодні 05:55 — Фондовий ринок

Audi розповів про головну особливість нового S5 (фото)

Аudi оновила S5, і тепер це стильний хетчбек, який замінює в лінійці марки як седан S4, так і S5 Sportback.

Фактичний анонс автомобіля відбувся у липні цього року, але зараз компанія розкрила його особливості. Повідомляється, що новий S5 у європейській специфікації є найважчим у своєму класі. Його вага досягає 1950 кг, що на 155 кг більше, ніж у старого S4, оснащеного дизельним двигуном. А порівняно з S5 Sportback новинка додала 170 кг.

І це мова про бензинову версію нового хетчбека. Гібридні варіанти, які наразі лише анонсовані, ймовірно, будуть ще важчими. Особливо шестициліндровий PHEV. Нагадаємо, що Audi S5 побудований на новій платформі PPC та буде доступний з 3,0-літровим турбодвигуном потужністю 362 к.с. і 550 Нм крутного моменту, який працює в парі з семиступеневим агрегатом з подвійним зчепленням і системою повного приводу quattro.

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