Audi представила універсал A6 Avant нового покоління (фото) — Finance.ua
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Audi представила універсал A6 Avant нового покоління (фото)

Технології&Авто
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Audi представила універсал A6 Avant нового покоління (фото)
Audi представила універсал A6 Avant нового покоління (фото)
Відбулась офіційна прем’єра універсала Audi A6 Avant нової генерації. Новинка розділила платформу Premium Platform Combustion із Audi A5 Avant і багато в чому схожа на свого молодшого «брата».
Про це повідомляє motor1.com.
Новий Audi A6 Avant, як запевняють у компанії, став найаеродинамічнішим універсалом Audi з двигуном внутрішнього згоряння за всю історію марки. Базова версія універсала отримала 18-дюймові легкосплавні диски, тоді як дорожчі версії комплектуватимуться 21-дюймовими колесами.
Audi представила універсал A6 Avant нового покоління (фото)
У салоні встановлено 11,9-дюймову цифрову панель приладів, мультимедійний комплекс із 14,5-дюймовим дисплеєм. За доплату пропонується 10,9-дюймовий екран для переднього пасажира. Також новий універсал може похизуватися збільшеною на 30% порівняно із попереднім поколінням шумоізоляцією, якої вдалося досягти без збільшення маси.
Audi представила універсал A6 Avant нового покоління (фото)
Базова комплектація універсала пропонується із 2,0-літровими бензиновим або дизельним турбомоторами потужністю 201 к.с. Бензинова версія доступна з переднім приводом, тоді як «дизель» — з переднім та повним.
Audi представила універсал A6 Avant нового покоління (фото)
Топові версії отримали 3,0-літровий 362-сильний двигун V6 із 48-вольтовим стартер-генератором.
Ціни на Audi A6 Avant в Європі стартуватимуть від 58 000 євро.
За матеріалами:
MMR
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