Audi представила універсал A6 Avant нового покоління (фото) — Finance.ua

Audi представила універсал A6 Avant нового покоління (фото) 06.03.2025, 00:01 — Технології&Авто

Audi представила універсал A6 Avant нового покоління (фото)

Відбулась офіційна прем’єра універсала Audi A6 Avant нової генерації. Новинка розділила платформу Premium Platform Combustion із Audi A5 Avant і багато в чому схожа на свого молодшого «брата».

Про це повідомляє motor1.com.

Новий Audi A6 Avant, як запевняють у компанії, став найаеродинамічнішим універсалом Audi з двигуном внутрішнього згоряння за всю історію марки. Базова версія універсала отримала 18-дюймові легкосплавні диски, тоді як дорожчі версії комплектуватимуться 21-дюймовими колесами.

У салоні встановлено 11,9-дюймову цифрову панель приладів, мультимедійний комплекс із 14,5-дюймовим дисплеєм. За доплату пропонується 10,9-дюймовий екран для переднього пасажира. Також новий універсал може похизуватися збільшеною на 30% порівняно із попереднім поколінням шумоізоляцією, якої вдалося досягти без збільшення маси.

Базова комплектація універсала пропонується із 2,0-літровими бензиновим або дизельним турбомоторами потужністю 201 к.с. Бензинова версія доступна з переднім приводом, тоді як «дизель» — з переднім та повним.

Топові версії отримали 3,0-літровий 362-сильний двигун V6 із 48-вольтовим стартер-генератором.

Ціни на Audi A6 Avant в Європі стартуватимуть від 58 000 євро.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.