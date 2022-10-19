Audi показали найшвидший у світі заряджений хетчбек із характеристиками суперкара (фото) — Finance.ua
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Audi показали найшвидший у світі заряджений хетчбек із характеристиками суперкара (фото)

Технології&Авто
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Audi показали найшвидший у світі заряджений хетчбек із характеристиками суперкара (фото)
Audi показали найшвидший у світі заряджений хетчбек із характеристиками суперкара (фото)
Заряджений Audi RS3 2023 отримав ексклюзивну лімітовану версію performance. Це найшвидша серійна модель С-класу. Деталі топової модифікації Audi A3 з’явилися на офіційному сайті німецької марки.
Новий Audi RS3 performance оснащений доопрацьованим 2,5-літровим турбомотором. Його потужність збільшена до 407 к. с., а пікові 500 Нм крутного моменту доступні в більш широкому діапазоні оборотів. Розгін до 100 км/год, як і раніше, займає 3,8 с, а ось максимальна швидкість збільшена до 300 км/год.
Audi показали найшвидший у світі заряджений хетчбек із характеристиками суперкара (фото)
Хетчбек оснащений 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями та повним приводом. Комплектацію поповнили спортивна вихлопна система, адаптивні амортизатори, карбоново-керамічні гальма та спеціальні 19-дюймові шини Pirelli P Zero Trofeo R.
Audi показали найшвидший у світі заряджений хетчбек із характеристиками суперкара (фото)
Відрізнити варіант performance від стандартного Audi RS3 2023 можна за чорним декором та ліхтарями з візерунком у вигляді картатого прапора. У салоні з’явилися спортивні сидіння.
Усього випустять лише 300 Audi RS3 performance. Вартість хетчбека складає 75 000 євро, а також модель доступна в кузові седан за ціною від 77 000 євро. Це одне із найдорожчих авто С-класу, але спортивні купе з такими характеристиками коштують набагато більше.
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