AUDI незабаром покаже свій перший серійний автомобіль — Finance.ua

AUDI незабаром покаже свій перший серійний автомобіль
Як повідомляє Motor1, під час конференції Audi, присвяченої підсумкам продажів у 2024 році, генеральний директор Гернот Деллнер оголосив, що перший серійний AUDI з’явиться на Auto Shanghai. Новий бренд AUDI створений «для молодих, технічно підкованих клієнтів».
Захід має відбутися з 25 квітня по 2 травня, але дебют автомобіля відбудеться 23 квітня під час першого прес-дня. Назву моделі досі тримають в таємниці, хоча відомо, що це буде серійна версія торішнього концепту AUDI E.
На відміну від традиційних моделей Audi, які доступні з усіма типами силових установок, бренд AUDI, що спільно належить SAIC та Volkswagen Group, буде виключно електричним. Після запуску першої моделі наступного місяця протягом наступних двох років з’являться ще два автомобілі — SUV і Sportback.
Помітно, що концептуальний електромобіль E не має традиційної емблеми з символічними чотирма кільцями. Натомість електромобілі бренду можна буде впізнати за великим написом «AUDI». Окрім дизайну, моделі AUDI будуть відрізнятись від глобальних автівок Audi інакшими платформами.
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