AUDI незабаром покаже свій перший серійний автомобіль — Finance.ua

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AUDI незабаром покаже свій перший серійний автомобіль

Технології&Авто
24
AUDI незабаром покаже свій перший серійний автомобіль
AUDI незабаром покаже свій перший серійний автомобіль
Як повідомляє Motor1, під час конференції Audi, присвяченої підсумкам продажів у 2024 році, генеральний директор Гернот Деллнер оголосив, що перший серійний AUDI з’явиться на Auto Shanghai. Новий бренд AUDI створений «для молодих, технічно підкованих клієнтів».
AUDI незабаром покаже свій перший серійний автомобіль
Захід має відбутися з 25 квітня по 2 травня, але дебют автомобіля відбудеться 23 квітня під час першого прес-дня. Назву моделі досі тримають в таємниці, хоча відомо, що це буде серійна версія торішнього концепту AUDI E.
На відміну від традиційних моделей Audi, які доступні з усіма типами силових установок, бренд AUDI, що спільно належить SAIC та Volkswagen Group, буде виключно електричним. Після запуску першої моделі наступного місяця протягом наступних двох років з’являться ще два автомобілі — SUV і Sportback.
Помітно, що концептуальний електромобіль E не має традиційної емблеми з символічними чотирма кільцями. Натомість електромобілі бренду можна буде впізнати за великим написом «AUDI». Окрім дизайну, моделі AUDI будуть відрізнятись від глобальних автівок Audi інакшими платформами.
За матеріалами:
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