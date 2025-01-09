Audi готує електричний седан A6 L e-tron — Finance.ua

Audi готує електричний седан A6 L e-tron 09.01.2025, 00:25 — Технології&Авто

Audi готує електричний седан A6 L e-tron

Audi готується завоювати китайський ринок за допомогою нового електричного седана A6 L e-tron.

Цей автомобіль, розроблений спеціально для вимог китайських покупців, з’явиться на ринку у 2026 році. На відміну від європейської версії, яка доступна в кузові ліфтбек, китайська модель отримала класичний дизайн седана.

A6 L e-tron вирізняється подовженою базою та акцентом на комфорт для пасажирів задніх сидінь, що особливо важливо для преміум-сегмента в Китаї. Зовнішність седана поєднує в собі елегантність і сучасні технології. Електромобіль оснащений вигнутою панеллю приладів та аеродинамічними елементами, покращеними для підвищення енергоефективності. Очікується, що A6 L e-tron увійде в рейтинг найкращих автомобілів бізнес-класу.

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Згідно з інсайдерською інформацією, прем’єра автомобіля відбудеться на автосалоні в Шанхаї в найближчі місяці. Цей проєкт є частиною стратегії Audi щодо збільшення присутності на ринку Азії, де попит на електрокари продовжує зростати.

Ampercar За матеріалами:

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