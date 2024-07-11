Audi достроково зупинить випуск найдорожчого електрокросовера — Finance.ua

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Audi достроково зупинить випуск найдорожчого електрокросовера

Технології&Авто
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Audi достроково зупинить випуск найдорожчого електрокросовера
Audi достроково зупинить випуск найдорожчого електрокросовера
Електрокросовер Audi Q8 e-tron можуть зняти з виробництва раніше, ніж планувалося. Модель тільки презентували в 2022 році. Про це повідомляє сайт Car Expert.
Випуск Audi Q8 e-tron може припинитися вже найближчим часом. На це є дві причини.
  • По-перше, підприємство в Брюсселі, де збирають електрокар, планують закрити.
Audi достроково зупинить випуск найдорожчого електрокросовера
Завод розташований фактично в центрі міста, що ускладнює логістику. Утім, концерну Volkswagen ще необхідно провести перемовини із урядом Бельгії та профспілками, адже після закриття великого підприємства сотні людей залишаться без роботи.
  • По-друге, в Audi побоюються внутрішньої конкуренції. Звісно, випуск Q8 e-tron можна було б перенести на інший завод, але тоді він конкуруватиме з новим Audi Q6 e-tron.

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Електрокросовер Audi Q6 e-tron збудований на сучаснішій платформі, потужніший, має більший запас ходу та навіть трохи дешевший за старшого брата. Він уже продається краще за Audi Q8 e-tron.
Наагадаємо, що кросовер Audi Q8 e-tron — глибоко модернізована версія моделі e-tron 2019 року. Його пропонують у стандартній та купеподібній версіях потужністю від 335 до 496 к. с. із запасом ходу до 600 км.
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За матеріалами:
Фокус
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