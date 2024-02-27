Auchan закриває магазини в Запоріжжі та Кривому Розі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Auchan закриває магазини в Запоріжжі та Кривому Розі

Фондовий ринок
160
Компанія «Auchan Україна» з 3 березня закриє свої магазину у Запоріжжі та Кривому Розі після 14 років роботи.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
«У зв’язку з закінченням договору оренди, 3 березня 2024 року Auchan Україна закриє магазини в містах Запоріжжя та Кривий Ріг та забезпечить співробітників робочими місцями в містах присутності Auchan в Україні», — йдеться у повідомленні.
Там додали, що у цих двох містах Auchan продовжуватиме працювати в онлайн форматі.
«Електронна комерція дозволяє здійснювати закупівлі з безпечного місця, а безпека співробітників та клієнтів — це першочерговий пріоритет для «Auchan Україна», — зазначили в компанії.
Крім цього в компанії додали, що «Auchan Україна» продовжить співпрацю з В2 В партнерами міст Запоріжжя та Кривий Ріг та «підтримуватиме і надалі всі соціальні та благодійні ініціативи, які були створені гіпермаркетами в цих містах за 14 років роботи».
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.