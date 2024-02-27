Auchan закриває магазини в Запоріжжі та Кривому Розі — Finance.ua

Auchan закриває магазини в Запоріжжі та Кривому Розі Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

Компанія «Auchan Україна» з 3 березня закриє свої магазину у Запоріжжі та Кривому Розі після 14 років роботи.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«У зв’язку з закінченням договору оренди, 3 березня 2024 року Auchan Україна закриє магазини в містах Запоріжжя та Кривий Ріг та забезпечить співробітників робочими місцями в містах присутності Auchan в Україні», — йдеться у повідомленні.

Там додали, що у цих двох містах Auchan продовжуватиме працювати в онлайн форматі.

«Електронна комерція дозволяє здійснювати закупівлі з безпечного місця, а безпека співробітників та клієнтів — це першочерговий пріоритет для «Auchan Україна», — зазначили в компанії.

Крім цього в компанії додали, що «Auchan Україна» продовжить співпрацю з В2 В партнерами міст Запоріжжя та Кривий Ріг та «підтримуватиме і надалі всі соціальні та благодійні ініціативи, які були створені гіпермаркетами в цих містах за 14 років роботи».

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