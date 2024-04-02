Атаки по НПЗ: росія значно скоротить морський експорт дизелю, — Bloomberg Сьогодні 07:47 — Енергетика

росія скоротить щоденний експорт дизельного пального з ключових західних портів у квітні до найнижчого за п’ять місяців рівня після атак українськими безпілотниками по нафтопереробним заводам та різкого зниження темпу переробки сирої нафти.

Як повідомляє Bloomberg , завантаження дизельного пального з трьох основних портів рф на Чорному та Балтійському морях, включно з деякими обсягами, що надходять із білорусі, цього місяця скоротяться приблизно до 2,29 мільйона тонн.

Згідно з даними розвідувальної компанії Kpler, це дорівнює трохи більше 569 тис. барелів на день, що на 21% менше порівняно з фактичним щоденним експортом близько 724 тис. барелів з тих же портів у березні.

Зазначається, що росія скорочує поставки дизельного пального морським транспортом після того, як тижневі темпи переробки сирої нафти впали до 10-місячного мінімуму після атак українських БпЛА.

Крім того, сезонне технічне обслуговування, що триватиме до літа, також тимчасово зменшує пропускну спроможність деяких російських нафтопереробних заводів.

російський віце-прем'єр Олександр Новак зазначив, що росія поки що не планує забороняти експорт дизельного пального.

«Ми виробляємо достатньо дизелю, вдвічі більше, ніж потребує внутрішній ринок», — зазначив він.

Він також додав, якщо росія запровадить заборону, національна нафтопереробна промисловість зіткнеться з надлишком запасів.

У виданні також нагадали, що через енергетичні санкції Заходу росія більше не постачає дизель до Європи.

УНІАН За матеріалами:

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