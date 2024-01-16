Asus випустила ноутбук із двома екранами — Finance.ua

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Asus випустила ноутбук із двома екранами

Технології&Авто
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Asus випустила ноутбук із двома екранами
Asus випустила ноутбук із двома екранами
Корпорація Asus представила ноутбук Zenbook Duo, який отримав два дисплеї.
Як повідомляє видання The Verge, пристрій складається з трьох частин, скріплених шарнірами — двох екранів і клавіатури.
OLED-екрани отримали діагональ 14 дюймів, мають співвідношення сторін 16:10, їхня роздільна здатність — 2880×1800 пікселів, а частота — до 120 герців. Загалом комп’ютер має панель діагоналлю 19,8 дюйма.
Asus випустила ноутбук із двома екранами
У компанії заявили, що випущений лептоп можна використовувати у різних режимах. Базовий пристрій має один екран, а другий прихований клавіатурою. Також дисплеї можна відокремити та встановити на столі окремо від клавіатури. Крім того, можна відмовитися від клавіатури та використовувати два сенсорні дисплеї як планшет.
Asus Zenbook Duo має процесор Intel Core Ultra 9 185H, 32 гігабайти оперативної пам’яті, до 2 терабайтів вбудованої пам’яті. Також пристрій отримав два порти Thunderbolt 4, роз'єм USB-A, HDMI-вихід та інтерфейс для підключення аудіосистеми або дротових навушників.
Zenbook Duo оцінили у 1499 доларів. Пристрій з’явиться у США у 2024 році.
За матеріалами:
uainfo.org
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