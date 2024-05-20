ASUS розкрила характеристики свого ноутбука на Snapdragon X Elite — Finance.ua
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ASUS розкрила характеристики свого ноутбука на Snapdragon X Elite

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ASUS розкрила характеристики свого ноутбука на Snapdragon X Elite
ASUS розкрила характеристики свого ноутбука на Snapdragon X Elite
В'єтнамське відділення ASUS випадково опублікувало зображення та характеристики першого ноутбука компанії з процесором Qualcomm Snapdragon X Elite. Незабаром посвячена пристрою сторінку видалено з сайту — але інтернет, як відомо, пам’ятає все.
Модель під назвою ASUS Vivobook S 15 OLED (S5507QA-MA089WS) отримає процесор Snapdragon X Elite (X1E-78−100). На скріншоті перераховані його характеристики: 12 ядер, 12 потоків, 42 МБ кеш-пам'яті, частота до 3,4 ГГц та нейромодуль із продуктивністю до 75 TOPS. Об'єм оперативної пам’яті лептопа становитиме 32 ГБ (LPDDR5X), накопичувача з інтерфейсом PCIe 4.0 — 1 ТБ.
Також відомо, що ноутбук оснастять 15,6-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2880×1620 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, яскравістю підсвічування до 600 нит і часом відгуку 0,2 мс. Згадана і висока точність кольору: 100-процентне охоплення гами DCI-P3. Нарешті, повідомляється про використання АКБ ємністю 70 Втч та сертифікацію MIL-STD 810H.
Як стверджує надійний інсайдер Роланд Квандт, ціна ноутбука становитиме не менше €1500. Дата прем'єри новинки виробником ще не оголошено.
За матеріалами:
iTechua
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