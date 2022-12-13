ASUS показала перший 27-дюймовий ігровий монітор з OLED-дисплеєм — Finance.ua
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ASUS показала перший 27-дюймовий ігровий монітор з OLED-дисплеєм

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У Twitter з’явився тизер, у якому компанія ASUS показала свій новий ігровий монітор ROG з роздільною здатністю 1440p і частотою оновлення 240 Гц, виготовлений за технологією OLED-дисплеїв.
Модельна назва пристрою — PG27AQDM, і він стане першим ігровим OLED-монітором ASUS зі звичайним розміром дисплея всього 27″. Монітор буде офіційно представлений під час виставки CES 2023, де виробник, ймовірніше за все, детально розповість про специфікації та ціну. Є всі підстави вважати, що вона буде немаленькою.
Дизайн виконаний у тій самій червоно-сірій темі, що й інші монітори ROG, і у пристрою така сама підставка з трьома ніжками. Однак є і відмінності — це дуже тонка рамка, що оточує зовнішні краї дисплея. Це атрибут технології самопідсвічування OLED, яка вимагає меншої загальної глибини від монітора для роботи, порівняно з іншими технологіями дисплеїв, і надає панелі футуристичний дизайн.
З діагоналлю 27″ PG27AQDM є найменшим OLED-монітором, який наразі існує в асортименті ASUS. Це буде важливою особливістю для більшості геймерів, оскільки попередні OLED-реалізації виробника існували лише у широкоформатних дисплеях з діагоналлю понад 40″. 27-дюймовий формфактор дуже вигідний для користувачів, які сидять на звичайній відстані від монітора і все одно хочуть отримати всі переваги, які може запропонувати технологія OLED. Більшість найкращих ігрових моніторів мають діагональ саме 27″ або 32″.
За матеріалами:
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