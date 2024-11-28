ASUS анонсує старт продажів в Україні ігрової мишки ROG Harpe Ace Extreme — Finance.ua
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ASUS анонсує старт продажів в Україні ігрової мишки ROG Harpe Ace Extreme

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ASUS анонсує старт продажів в Україні ігрової мишки ROG Harpe Ace Extreme
ASUS анонсує старт продажів в Україні ігрової мишки ROG Harpe Ace Extreme
Компанія ASUS повідомила про старт продажів в Україні ультралегкої ігрової мишки ROG Harpe Ace Extreme для професійних гравців, яка з гордістю пропонує покупцям ексклюзивний карбоновий корпус, технологічну досконалість та дизайн, схвалений професійними кіберспортсменами.

Карбоновий корпус

Карбон широко застосовується в аерокосмічній, автомобільній і спортивній галузях завдяки ідеальному поєднанню легкості й міцності. Завдяки тому, що верхня частина корпусу Harpe Ace Extreme повністю виготовлена з карбону, стало можливим зменшити вагу миші до 47 грамів і водночас зберегти перевірену часом форму та зручність використання. Порівняно з іншими матеріалами, що використовуються в мишах преміум класу, карбон здатний витримувати найбільші навантаження без жодних ознак пошкодження.
У процесі відбору, вирізання та позиціонування кожного фрагмента матеріалу враховується, щоб малюнок переплетення на кожній деталі збігався під найбільш естетично привабливими кутами й додавав окремому пристрою унікальності.
Така сама увага поширюється і на ліву й праву кнопки, які вирізано з окремих фрагментів карбону — це гарантує, що Harpe Ace Extreme зберігатиме постійне тактильне відчуття від натискання.

Оптичні перемикачі ROG

Усі перемикачі проходять суворий відбір. Підбираються пари перемикачів із відхиленням сили не більше 5 грамів, що забезпечує стабільне відчуття натискання. Кожен перемикач має надзвичайно довгий ресурс у 100 мільйонів натискань.

Оптичний сенсор ROG AimPoint Pro

Оптичний сенсор ROG AimPoint Pro з роздільною здатністю 42 000 точок на дюйм дає змогу відстежувати рухи з абсолютною точністю.

Бездротова технологія ROG SpeedNova

Надзвичайна швидкість, надійність і енергоефективність. Працюючи разом із технологією ROG Polling Rate Booster дає змогу мінімізувати затримки.

ROG Polling Rate Booster

Отримайте максимальну швидкість відгуку й стабільність у бездротовому режимі підключення завдяки швидкості опитування до 8000 Гц.
Новинка вже доступна у продажі в магазинах офіційних партнерів за спеціальною промо-ціною 9999 грн.
За матеріалами:
ITsider.
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