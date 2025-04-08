Aston Martin представив новий 824-сильний кабріолет Vanquish Volante — Finance.ua

Aston Martin представив новий 824-сильний кабріолет Vanquish Volante 08.04.2025, 00:48 — Технології&Авто

Aston Martin представив новий 824-сильний кабріолет Vanquish Volante

Вперше за багато років Aston Martin запропонував фанатам моделі Vanquish абсолютну свободу. Тепер легендарний суперкар із 824-сильним двигуном V-12 став кабріолетом. Його дах можна скласти всього за 14 секунд, навіть рухаючись зі швидкістю до 50 км/год.

Під капотом нового Vanquish Volante розміщений знайомий 5,2-літровий мотор із подвійним турбонаддувом, який видає вражаючі 824 к.с. і 1000 Нм крутного моменту. Попри додаткові 95 кілограмів ваги через посилену конструкцію кузова, кабріолет майже не поступається за динамікою купе. Розгін до 100 км/год займає лише 3,4 секунди, що всього на 0,2 секунди повільніше закритої версії авто. Максимальна швидкість незмінна — 344 км/год.

Автомобіль оснащений 8-ступеневою автоматичною коробкою передач ZF, яка передає всю міць на задні колеса. Інженери Aston Martin допрацювали підвіску спеціально для Volante, встановивши адаптивні амортизатори Bilstein DTX. Гальмівна система з карбон-керамічними дисками дозволяє легко зупиняти 2-тонний автомобіль, а шини Pirelli P Zero діаметром 21 дюйм забезпечують впевнене зчеплення з дорогою.

Інтер’єр Vanquish Volante зберіг елегантність купе: два цифрових дисплеї по 10,25 дюймів, дорогі матеріали оздоблення та комфортні спортивні крісла. Головною відмінністю стала кнопка керування м’яким дахом. В Aston Martin підкреслюють: новий Volante стане ще ексклюзивнішим, адже щороку буде випущено менше тисячі автомобілів. Вартість новинки поки не оголошена, але очікується, що вона перевищить 434 тисячі доларів — саме стільки коштує coupe-версія.

Перші покупці отримають авто вже у третьому кварталі 2025 року.

Terazus За матеріалами:

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