Aston Martin представив новий 824-сильний кабріолет Vanquish Volante — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Aston Martin представив новий 824-сильний кабріолет Vanquish Volante

Технології&Авто
13
Aston Martin представив новий 824-сильний кабріолет Vanquish Volante
Aston Martin представив новий 824-сильний кабріолет Vanquish Volante
Вперше за багато років Aston Martin запропонував фанатам моделі Vanquish абсолютну свободу. Тепер легендарний суперкар із 824-сильним двигуном V-12 став кабріолетом. Його дах можна скласти всього за 14 секунд, навіть рухаючись зі швидкістю до 50 км/год.
Aston Martin представив новий 824-сильний кабріолет Vanquish Volante
Під капотом нового Vanquish Volante розміщений знайомий 5,2-літровий мотор із подвійним турбонаддувом, який видає вражаючі 824 к.с. і 1000 Нм крутного моменту. Попри додаткові 95 кілограмів ваги через посилену конструкцію кузова, кабріолет майже не поступається за динамікою купе. Розгін до 100 км/год займає лише 3,4 секунди, що всього на 0,2 секунди повільніше закритої версії авто. Максимальна швидкість незмінна — 344 км/год.
Автомобіль оснащений 8-ступеневою автоматичною коробкою передач ZF, яка передає всю міць на задні колеса. Інженери Aston Martin допрацювали підвіску спеціально для Volante, встановивши адаптивні амортизатори Bilstein DTX. Гальмівна система з карбон-керамічними дисками дозволяє легко зупиняти 2-тонний автомобіль, а шини Pirelli P Zero діаметром 21 дюйм забезпечують впевнене зчеплення з дорогою.
Aston Martin представив новий 824-сильний кабріолет Vanquish Volante
Інтер’єр Vanquish Volante зберіг елегантність купе: два цифрових дисплеї по 10,25 дюймів, дорогі матеріали оздоблення та комфортні спортивні крісла. Головною відмінністю стала кнопка керування м’яким дахом. В Aston Martin підкреслюють: новий Volante стане ще ексклюзивнішим, адже щороку буде випущено менше тисячі автомобілів. Вартість новинки поки не оголошена, але очікується, що вона перевищить 434 тисячі доларів — саме стільки коштує coupe-версія.
Перші покупці отримають авто вже у третьому кварталі 2025 року.
За матеріалами:
Terazus
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems