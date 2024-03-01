Aston Martin на рік переніс випуск свого першого електрокара — Finance.ua

Aston Martin на рік переніс випуск свого першого електрокара Сьогодні 23:43 — Технології&Авто

Aston Martin на рік переніс випуск свого першого електрокара, Фото: CarBuzz

Англійський автовиробник Aston Martin заявив про перенесення на один рік випуск свого першого електричного автомобіля через слабкий попит на електрокари на акумуляторі.

Про це повідомляє CarBuzz

Фото: CarBuzz

«Споживчий попит на електрокари на акумуляторі, особливо у ціновому сегменті Aston Martin, є не таким, як ми думали два роки тому», — зазначив виконавчий голова компанії Лоуренс Стролл.

Минулого року в Aston Martin оголосили, що її перший акумуляторний електромобіль — позашляховик із чотирма електродвигунами — буде представлений у 2025 році.

Проте нині компанія вже заявила, що випуск першого електричного автомобіля з акумулятором буде відкладений до 2026 року.

Фото: CarBuzz

При цьому очікується, що перший суперкар плагін-гібрид Valhalla від Aston Martin має надійти у виробництво цього року.

Зазначається, що такі автовиробники, як General Motors, Jaguar Land Rover та Mercedes-Benz вже визнали цього року «непросту» ситуацію з попитом на електрокари, тому планують зосередити свою увагу на гібридах.

Укрінформ За матеріалами:

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