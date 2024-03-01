Aston Martin на рік переніс випуск свого першого електрокара — Finance.ua

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Aston Martin на рік переніс випуск свого першого електрокара

Технології&Авто
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Aston Martin на рік переніс випуск свого першого електрокара
Aston Martin на рік переніс випуск свого першого електрокара, Фото: CarBuzz
Англійський автовиробник Aston Martin заявив про перенесення на один рік випуск свого першого електричного автомобіля через слабкий попит на електрокари на акумуляторі.
Про це повідомляє CarBuzz.
Фото: CarBuzz
Фото: CarBuzz
«Споживчий попит на електрокари на акумуляторі, особливо у ціновому сегменті Aston Martin, є не таким, як ми думали два роки тому», — зазначив виконавчий голова компанії Лоуренс Стролл.
Минулого року в Aston Martin оголосили, що її перший акумуляторний електромобіль — позашляховик із чотирма електродвигунами — буде представлений у 2025 році.
Проте нині компанія вже заявила, що випуск першого електричного автомобіля з акумулятором буде відкладений до 2026 року.
Фото: CarBuzz
Фото: CarBuzz
При цьому очікується, що перший суперкар плагін-гібрид Valhalla від Aston Martin має надійти у виробництво цього року.
Зазначається, що такі автовиробники, як General Motors, Jaguar Land Rover та Mercedes-Benz вже визнали цього року «непросту» ситуацію з попитом на електрокари, тому планують зосередити свою увагу на гібридах.
За матеріалами:
Укрінформ
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