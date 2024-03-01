Aston Martin на рік переніс випуск свого першого електрокара — Finance.ua

Aston Martin на рік переніс випуск свого першого електрокара
Англійський автовиробник Aston Martin заявив про перенесення на один рік випуск свого першого електричного автомобіля через слабкий попит на електрокари на акумуляторі.
Про це повідомляє CarBuzz.
«Споживчий попит на електрокари на акумуляторі, особливо у ціновому сегменті Aston Martin, є не таким, як ми думали два роки тому», — зазначив виконавчий голова компанії Лоуренс Стролл.
Минулого року в Aston Martin оголосили, що її перший акумуляторний електромобіль — позашляховик із чотирма електродвигунами — буде представлений у 2025 році.
Проте нині компанія вже заявила, що випуск першого електричного автомобіля з акумулятором буде відкладений до 2026 року.
При цьому очікується, що перший суперкар плагін-гібрид Valhalla від Aston Martin має надійти у виробництво цього року.
Зазначається, що такі автовиробники, як General Motors, Jaguar Land Rover та Mercedes-Benz вже визнали цього року «непросту» ситуацію з попитом на електрокари, тому планують зосередити свою увагу на гібридах.
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