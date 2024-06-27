Aston Martin анонсував новий суперкар Valiant — Finance.ua

Aston Martin анонсував новий суперкар Valiant Сьогодні 04:09 — Технології&Авто

Aston Martin анонсував новий суперкар Valiant

Британська компанія Aston Martin привезе на «Фестиваль швидкості» в Гудвуді свою нову розробку — суперкар Valiant. Ексклюзивна модель збиратиметься вручну фахівцями підрозділу Q, а тираж буде обмежено 38 екземплярами.

Купе Aston Martin Valiant створено на основі торішнього дебютанта Гудвуда — моделі Valour. Новинка отримає у своє розпорядження 745-сильний 5,2-літровий бензиновий V12 із двома турбінами. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна коробка передач.

У розробці суперкара брав участь дворазовий чемпіон Формули 1 та пілот команди Aston Martin Aramco Formula One Team Фернандо Алонсо. За його словами, Valor був створений на честь 110-річчя Aston Martin, а новий Valiant є його більш екстремальною версією, більше орієнтованою на використання на гоночному треку.

Valiant має у своїй конструкції цілу низку унікальних технічних рішень, спрямованих на зниження маси для максимально ефективного використання суперкара на гоночній трасі. Наприклад, задній підрамник виготовлений на 3D-принтері, що дозволило виграти 3 кг без втрати міцності, а карданний вал із магнію заощадив ще 8,6 кг. Легкі 21-дюймові магнієві диски з шинами розмірністю 275/35 спереду та 325/30 — ззаду, забезпечують надійне зчеплення машини з дорогою і при цьому економлять 14 кг безпружинних мас. Літій-іонна батарея зі світу автоспорту допомогла заощадити ще 11,5 кг.

Автомобіль отримав унікальний кузов з вуглепластику з численними аеродинамічними елементами, ретельно опрацьованими в аеродинамічній трубі. Обважування забезпечує оптимально розподіл потоків повітря та максимальну притискну силу. Колісні диски закриті спеціальними накладками, що знижують турбулентність і нагадують дизайн коліс легендарного гоночного Aston Martin V8 RHAM/1 The Muncher.

Унікальна адаптивна підвіска Valiant із системою Multimatic Adaptive Spool Valve (ASV), дозволяє змінювати жорсткість кожного демпфуючого елемента з частотою менше ніж 6 мілісекунд. Для реалізації всіх можливостей адаптивної підвіски та ретельно опрацьованої аеродинаміки машини, пілот зможе вибирати між різними режимами роботи силового агрегату — Sport, Sport+ та Track.

Двомісний салон Valiant поєднує в собі карбонові елементи з обробкою з алькантари або семи-анілінової шкіри. Унікальне кермо та важіль перемикання 6-ступеневої трансмісії спеціально розроблені для моделі Valiant. «Ковші» Recaro Podium забезпечені 4-точковими ременями безпеки, а додатковий захист пілота та штурмана забезпечує сталевий каркас.

Перші екземпляри Valiant вирушать до своїх замовників у четвертому кварталі нинішнього року, а офіційна презентація новинки відбудеться на «Фестивалі швидкості» у Гудвуді, що проходитиме з 11 по 14 липня. Презентуватиме спорткар його перший покупець — Фернандо Алонсо.

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