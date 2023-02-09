«Армія відновлення» вже налічує понад 6 тисяч безробітних — Finance.ua

«Армія відновлення» вже налічує понад 6 тисяч безробітних Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

У рамках проєкту «Армія відновлення» до виконання суспільно корисних робіт уже залучили понад 6 тисяч безробітних.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

«На сьогодні до „Армії відновлення“ залучено вже понад 6 тисяч безробітних у 10 областях. Лідером серед регіонів є Полтавська область, де у виконанні суспільно корисних робіт задіяно майже 2 тисячі безробітних. Регіони активніше долучаються до проєкту, організовуючи роботи з відновлення. Лише за перший місяць цього року до їх виконання залучено 2,5 тисячі людей, що тимчасово втратили роботу», — розповіла Бережна.

За її словами, всі вони отримують за свою працю щонайменше 6700 грн від держави.

«Така оплата є більшою, ніж середня виплата допомоги з безробіття, яку людина отримує, перебуваючи на обліку в центрі зайнятості», — зазначила заступниця міністра.

Найбільше безробітних залучено до «Армії відновлення»

в Полтавській області — 1929 осіб,

Київській — 1085 осіб,

Сумській — 1054 особи,

Донецькій — 926 осіб.

При цьому види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону.

Де працюють

Найчастіше безробітних залучають до розбору завалів і відновлення житлових будинків, пошкоджених в результаті бойових дій, облаштування підвальних приміщень під укриття, фасування гуманітарної допомоги, приготування їжі військовим, плетіння маскувальних сіток, надання соціальних послуг в Пунктах незламності.

За словами Бережної, держава вже профінансувала виконання суспільно корисних робіт в регіонах на 37,4 млн грн, в тому числі з початку року — на 13,6 млн грн.

Довідка Finance.ua:

проєкт «Армія відновлення» був запроваджений урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт.

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Економічна Правда За матеріалами:

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