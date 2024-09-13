АРМА шукає управителів для арештованого майна Фукса — Finance.ua
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АРМА шукає управителів для арештованого майна Фукса

Казна та Політика
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АРМА шукає управителів для арештованого майна Фукса
АРМА шукає управителів для арештованого майна Фукса, Фото: АРМА
Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурси з відбору оцінювачів та управителів для арештованих активів бізнесмена Павла Фукса.
Про це повідомляє пресслужба Нацагентства.
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Серед майна — елітний житловий будинок та шість земельних ділянок на березі р. Дніпро у смт. Козин, Обухівського району Київської області.
Також в управління планують передати корпоративні права компаній, що належать Фуксу: ТОВ КУА «Еф Сі Ай Партнерс» (100%), АТ ЗНВКІФ «Київський» (100%) та Інтерстрой Груп (62%).
Фото: АРМА
Фото: АРМА
«Усередині приватного будинку розміщено вартісні та якісні меблі, побутову техніку, облаштовано кінотеатр, тренажерну залу та масажний салон. А земельні ділянки знаходяться на березі р. Дніпро серед елітної приватної забудови та можуть використовуватись для різних задач: від ведення сільського господарства та садівництва до будівництва», — додали у повідомленні.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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