АРМА шукає управителів для арештованого майна Фукса — Finance.ua

АРМА шукає управителів для арештованого майна Фукса Вчора 09:30 — Казна та Політика

АРМА шукає управителів для арештованого майна Фукса, Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурси з відбору оцінювачів та управителів для арештованих активів бізнесмена Павла Фукса.

Про це повідомляє пресслужба Нацагентства.

Серед майна — елітний житловий будинок та шість земельних ділянок на березі р. Дніпро у смт. Козин, Обухівського району Київської області.

Також в управління планують передати корпоративні права компаній, що належать Фуксу: ТОВ КУА «Еф Сі Ай Партнерс» (100%), АТ ЗНВКІФ «Київський» (100%) та Інтерстрой Груп (62%).

Фото: АРМА

«Усередині приватного будинку розміщено вартісні та якісні меблі, побутову техніку, облаштовано кінотеатр, тренажерну залу та масажний салон. А земельні ділянки знаходяться на березі р. Дніпро серед елітної приватної забудови та можуть використовуватись для різних задач: від ведення сільського господарства та садівництва до будівництва», — додали у повідомленні.

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