АРМА розшукало активи осіб, які організували імпорт російського пального в Україну в обхід санкцій — Finance.ua

АРМА розшукало активи осіб, які організували імпорт російського пального в Україну в обхід санкцій Сьогодні 16:34 — Енергетика

На виконання запиту Офісу Генерального прокурора, АРМА виявило та розшукало активи осіб (зокрема рахунки, відкриті у банківських установах в Україні та за її межами) фігурантів кримінального провадження, які причетні до вчинення протиправних дій проти основ національної безпеки та територіальної цілісності України.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Встановлено, що громадянка України, будучи засновником та директором компанії, організувала схему постачання паливно-мастильних матеріалів російського походження на територію України в обхід санкцій та у співпраці з державою-агресором.

Здійснюючи посередництво у торгівлі нафтопродуктами та співпрацюючи з іноземними суб'єктами господарювання, причетні особи підмінювали документацію про країну походження відповідної продукції. Зокрема, маркування на товарах із зазначенням справжньої країни походження «рф» було змінено на країну походження «ЄС». Продукція завозилась на територію України для реалізації та отримання прибутку.

Також, як повідомив заступник голови АРМА Павло Великоречанін, Агентство у взаємодії з міжнародними партнерами виявило активи фігурантів кримінального провадження й пов’язаних з ними осіб в Україні та країнах ЄС:

· 1 об'єкт житлової нерухомості.

· 4 автомобілі.

· грошові активи (652 614 євро та 18 908 доларів США).

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