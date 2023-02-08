АРМА розшукало 1,5 млрд грн активів підсанкційних осіб — Finance.ua
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АРМА розшукало 1,5 млрд грн активів підсанкційних осіб

Кримінал
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З початку війни співробітники Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), розшукали на 1,5 млрд грн активів та понад 300 об’єктів, що належать підсанкційним особам.
Про це повідомила пресслужба АРМА.
Наголошується, що з 24 лютого 2022 року АРМА опрацювало 2657 запитів Міністерства юстиції України щодо розшуку власності юридичних та фізичних осіб, які потрапили під санкції РНБО.
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«За результатами опрацювання таких запитів Нацагентство розшукало частки у статутних капіталах, цінні папери та грошові кошти загальною вартістю близько 1,5 мільярда у гривневому еквіваленті», — йдеться в повідомленні.
Крім того, розшукано 135 об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, 94 земельних ділянок, 80 одиниць автомобільного, морського/річкового та авіаційного/повітряного транспорту, 16 одиниць майнових прав інтелектуальної власності.
У Нацагентстві зазначають, що відповідну інформацію надано Мін’юсту для формування матеріалів та подачі позовів до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення підсанкційних активів на користь держави.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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