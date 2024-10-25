АРМА продало на аукціоні зерно майже на 1 млн грн і пестициди на 3,2 млн грн — Finance.ua

АРМА продало на аукціоні зерно майже на 1 млн грн і пестициди на 3,2 млн грн Сьогодні 20:12 — Фондовий ринок

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало два лоти сільськогосподарських культур через систему «Прозорро.Продажі» на суму 957,995 тис. грн, повідомляють на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, перший лот включав пшеницю і кукурудзу, другий — тільки пшеницю.

Крім того, АРМА реалізувало 23,7 тис. л засобів для захисту рослин на понад 3,2 млн грн.

«Надалі отримані кошти будуть спрямовані на посилення обороноздатності держави шляхом купівлі військових облігацій (ОВДП)», — повідомили в АРМА.

Відомство пообіцяло, що незабаром виставить на аукціон окатиші залізорудні російського виробництва, що були заарештовані та передані в управління Нацагентства, і запросило зацікавлених осіб слідкувати за новими лотами та брати участь у торгах на платформі «Прозорро.Продажі».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.