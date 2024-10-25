АРМА продало на аукціоні зерно майже на 1 млн грн і пестициди на 3,2 млн грн — Finance.ua
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АРМА продало на аукціоні зерно майже на 1 млн грн і пестициди на 3,2 млн грн

Фондовий ринок
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Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало два лоти сільськогосподарських культур через систему «Прозорро.Продажі» на суму 957,995 тис. грн, повідомляють на сайті відомства.
Згідно з повідомленням, перший лот включав пшеницю і кукурудзу, другий — тільки пшеницю.
Крім того, АРМА реалізувало 23,7 тис. л засобів для захисту рослин на понад 3,2 млн грн.
«Надалі отримані кошти будуть спрямовані на посилення обороноздатності держави шляхом купівлі військових облігацій (ОВДП)», — повідомили в АРМА.
Відомство пообіцяло, що незабаром виставить на аукціон окатиші залізорудні російського виробництва, що були заарештовані та передані в управління Нацагентства, і запросило зацікавлених осіб слідкувати за новими лотами та брати участь у торгах на платформі «Прозорро.Продажі».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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