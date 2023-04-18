​​АРМА отримало 14,2 млн гривень: куди спрямують кошти — Finance.ua
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​​АРМА отримало 14,2 млн гривень: куди спрямують кошти

Казна та Політика
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В межах міжнародного співробітництва за клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на 14,2 млн грн, викрадених з тимчасово окупованих територій України. Наразі ці кошти передано АРМА з метою купівлі військових облігацій.
Про це повідомляється на сайті АРМА.
У ході досудового розслідування викрито учасників злочинної схеми, які намагалися приховано провезти з Турецької Республіки в Україну готівкові кошти у сумі 14,2 млн грн територією Румунії з метою подальшої їх конвертації в іноземну валюту та вивезення за кордон.
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За інформацією слідства ці кошти були викрадені з тимчасово окупованих територій України.
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Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч.3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України).
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На даний час підготовлено запит про міжнародно-правову допомогу до компетентних органів Румунії для забезпечення виконання рішень суду України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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