АРМА оголосило конкурс на управителя ТРЦ «Гулівер» — Finance.ua

АРМА оголосило конкурс на управителя ТРЦ «Гулівер» Сьогодні 09:30

АРМА оголосило конкурс на управителя ТРЦ «Гулівер»

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя торговельно-розважального центру «Гулівер», який рішенням суду було передано в управління Нацагентства.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба АРМА у Фейсбуці.

«За результатами нещодавно проведеної незалежної оцінки вартість об’єкта становить 7,6 млрд грн. АРМА підготувало всю необхідну тендерну документацію для проведення прозорого конкурсу з відбору управителя», — ідеться в повідомленні.

Конкурс проводиться через систему публічних закупівель Prozorro. Всі зацікавлені учасники, які відповідають кваліфікаційним критеріям, можуть подати свої пропозиції

Зазначається, що Нацагентство суворо підійшло до відбору управителя цим резонансним активом і встановило до претендентів 4 критерії із 4 можливих.

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Зокрема, учасник повинен мати відповідний майновий стан сукупною вартістю не менше 100 млн грн. Це — гарантія для забезпечення можливості стягнення з управителя сум у разі нанесеної шкоди та інших штрафів або порушення договірних зобов’язань.

Свою фінансову спроможність учасник повинен підтвердити офіційними даними, внесеними до контролюючих органів.

Також учасник повинен мати сталий колектив фахівців із належним рівнем освіти та професійним досвідом.

Проєкт договору з майбутнім управителем вже розміщено на Prozorro. Ним передбачено, що мінімальний щомісячний розмір гарантійного платежу має становити 17,388 млн грн. Це мінімальна сума, яку управитель сплачуватиме протягом звітного одного місяця управління.

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