АРМА оголошує конкурс на управління логістичним комплексом Закарпаття — Finance.ua

АРМА оголошує конкурс на управління логістичним комплексом Закарпаття
АРМА оголошує конкурс на управління ключовим логістичним комплексом Закарпаття — ТзОВ «Термінал Карпати».
Це важливий логістичний комплекс у Закарпатській області, який відкриває широкі можливості для міжнародних перевезень.
Про це повідомило АРМА.
За результатами огляду, Західним МТУ АРМА встановлено, що комплекс «Термінал Карпати» включає кілька основних інфраструктурних об’єктів:
- Адміністративну будівлю в м. Чоп;
- Виробничий комплекс у смт. Батьово, який включає ангар, насосну станцію, водойму, трансформаторну та інші будівлі;
- Офісну будівлю в с. Свобода.
Головний об’єкт — критий ангар для перевантаження вантажів, що перевозяться у критому рухомому складі, загальною площею 21.504 кв. м. з підведеними коліями європейської (1435 мм) та пострадянської (1520 мм) ширини.
Така інфраструктура забезпечує безперебійне перевантаження між залізничними составами різних типів, а також між залізничним та автомобільним транспортом.
За словами керівника Західного МТУ АРМА Володимира Муржі, цей комплекс являє собою повністю готову інфраструктуру для масштабного розвитку транспортно-логістичного бізнесу, що відкриває нові горизонти для українського експорту та імпорту.
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