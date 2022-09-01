Архітектори створили будинок, у якому можна жити на Марсі: як виглядає житло майбутнього — Finance.ua

Архітектори створили будинок, у якому можна жити на Марсі: як виглядає житло майбутнього Вчора 02:22 — Технології&Авто

Архітектори створили будинок, у якому можна жити на Марсі: як виглядає житло майбутнього

Британські архітектори спільно з командою космічних інженерів, науковців та художників спроєктували прототип будинку, у якому цілком реально можна жити на Марсі. Він надувний, але за ідеєю має наповнюватися особливим бетоном, щоб захистити астронавтів від космічної радіації та екстремальних температурних умов Червоної планети.

Martian house: що за проєкт

Британські архітектурно-дизайнерські компанії Hugh Broughton Architects і Pearce+, які спроєктувати кілька наукових станцій в Антарктиді, створили прототип будинку, який здатен витримати суворі умови Марсу, пише Interesting Engineering . Спільно з компаніями над будівлею понад сім років працювали художниці Елла Гуд, Нікі Кент, а також інженерка систем космічного корабля Люсі Бертуд.

Перед тим, як почати роботу над марсіанським будинком, учасники команди вивчали численні дослідження Червоної планети, які проводяться в усьому світі.

«Будинок покритий тонкою золотою фольгою, щоб відбивати небезпечні сонячні промені та космічну радіацію. Він надувний, але в кінцевому варіанті має бути наповнений особливим бетоном, виготовленим із породи й води, які можна знайти на Марсі — знову ж таки, задля захисту від сонячного й радіаційного випромінювання», — розповів головний архітектор проєкту Г’ю Бротон.

Будівля двоповерхова:

на нижньому поверсі (за ідеєю має знаходитися під верхнім шаром ґрунту у лавових тунелях) розміщені спальні, ванна й технічна кімната з системами постачання води та енергозабезпечення;

на верхньому поверсі, у надувній капсулі, розміщена вітальня і спеціальна кімната для вирощування рослин.

Загальна площа будинку складає 53 квадратні метри. На даху мають розміщуватися сонячні панелі, щоб забезпечити житло електроенергією. Будинок, за словами архітекторів, може добре зберігати тепло, що вкрай важливо на Марсі, де температура вночі опускається до −60 градусів Цельсія.

«Ми можемо забезпечити багато зручностей на Червоній планеті, але великими зусиллями. Наприклад, воду доведеться добувати з льоду або шляхом очищення. Зі світлом не буде проблем, але під час пилових бур сонячні панелі не будуть ефективними. Що робити у таких випадках, поки не вирішено, але теоретично можна використовувати водень чи атомну енергію», — каже планетолог Боб Мейгілл.

Прототип марсіанського житла збудували у центрі Бристоля. До кінця жовтня з будинком майбутнього можуть ознайомитися всі охочі.

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