Argo Blockchain скоротила видобуток біткойна на 25% — Finance.ua

Argo Blockchain скоротила видобуток біткойна на 25%

Вчора 17:37 — Фінтех і Картки

У травні британська майнінгова компанія Argo Blockchain видобула 124 BTC. Це на 25,3% менше від показника за попередній місяць.

Скорочення виробництва пояснили такими факторами:

зростання складності майнінгу;

добровільне скорочення енергоспоживання на об’єкті Helios у Техасі через збільшення тарифів;

незаплановані простої під час введення цього підприємства в експлуатацію;

на хешрейт компанії в пулі Terra Pool припало менше біткойнів, ніж у квітні, через ймовірні результати.

«Ви наражаєтеся на ризик. В минулому нам дуже щастило, а цього місяця — не дуже. Ми мали пару посушливих періодів, коли ми видобували не так багато блоків», — прокоментував CEO Argo Пітер Уолл.

За його словами, компанія розглядає альтернативні варіанти, щоб отримувати гарантовану винагороду за частку хешрейту, а не на основі знайдених блоків, як у випадку з Terra.

Дохід Argo від майнінгу в травні склав £3,07 млн проти £5,52 млн у квітні. Прибутковість впала з 75% до 62% як через скорочення виробництва, так і падіння ціни першої криптовалюти.

Станом на 31 травня фірма мала 2379 BTC.

У травні Argo офіційно розпочала майнінг у дата-центрі Helios. Протягом місяця компанія розгорнула на об’єкті 2500 Antminer S19J Pro, отримані від Core Scientific в рамках угоди про обмін обладнанням.

Фірма також почала встановлювати на об’єкті аналогічні пристрої, що поставляються Bitmain за укладеним у вересні 2021 контрактом. Це дозволило до кінця місяця збільшити хешрейт на 300 PH/s до 1,9 EH/s.

Китайський виробник завершить постачання всіх 20 000 майнерів за угодою до жовтня 2022 року — приблизно по 3000 одиниць на місяць.

Argo також підписала контракт з ePIC Blockchain Technologies на покупку 6600 кастомних біткойн-майнерів на базі ASIC-чіпів Blockscale від Intel. Угоду про постачання з американським чіпмейкером компанія уклала на початку року.

Договір з ePIC передбачає можливість додаткових замовлень до 23 400 пристроїв. Майнери оптимізовані для роботи на Helios, де застосовується імерсійне охолодження з метою підвищення терміну служби та ефективності.

Нагадаємо, у травні Argo досягла угоди з «дочкою» NYDIG про надання кредиту в розмірі $70,6 млн на придбання обладнання для майнінгового підприємства у Техасі.

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