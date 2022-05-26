Арештовано 60 одиниць білоруської техніки на суму понад 200 млн грн — Finance.ua

Кримінальне провадження відкрито за фактом розкрадання державних коштів, що виділяються на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України).
Повідомляється, що досліджується діяльність низки білоруських компаній, що функціонують у Києві і на території інших регіонів України. Кінцевим бенефіціарним власником цих компаній є білорусь.