Арештовано 60 одиниць білоруської техніки на суму понад 200 млн грн — Finance.ua
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Арештовано 60 одиниць білоруської техніки на суму понад 200 млн грн

Вчора 04:03Казна та Політика
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Київська прокуратура передала АРМА ще 60 одиниць білоруської техніки на суму понад 200 млн грн.
Про це повідомляють у прес-службі прокуратури.
Кримінальне провадження відкрито за фактом розкрадання державних коштів, що виділяються на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України).
Повідомляється, що досліджується діяльність низки білоруських компаній, що функціонують у Києві і на території інших регіонів України. Кінцевим бенефіціарним власником цих компаній є білорусь.
Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура
За матеріалами: Корреспондент.net
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