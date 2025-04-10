Арештовані активи генерала рф виставили на продаж на Prozorro (список) — Finance.ua
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Арештовані активи генерала рф виставили на продаж на Prozorro (список)

Фондовий ринок
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Арештовані активи генерала рф виставили на продаж на Prozorro (список)
Арештовані активи генерала рф виставили на продаж на Prozorro (список)
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на платформу Prozorro сім тендерних процедур для відбору управителів арештованого майна російського генерала Валерія Капашина.
Про це йдется в повідомленні на сайті АРМА.
До переліку потрапили всі 11 оцінених активів загальною вартістю 679,2 млн грн, про які АРМА повідомляло раніше.
Виставлені на Прозорро активи включають:
— Ресторанно-готельний комплекс із земельною ділянкою на майдані Соборному, 2 (загальна вартість 254 млн грн)
— Громадський будинок з підземним паркінгом та земельною ділянкою на вул. Комсомольській, 36 (загальна вартість 188,5 млн грн)
— Офісний центр із земельною ділянкою на вул. Гоголя, 12 (загальна вартість 163,7 млн грн)
— Нежитлові приміщення банку на вул. Ватутіна, 2 (вартість 48,3 млн грн)
— Громадський будинок (кафе) на вул. Чорновола, 5А (вартість 17,6 млн грн)
— Громадська будівля із земельною ділянкою на вул. Фрунзе, 2 (загальна вартість 237,7 млн грн)
— Квартира з місцем у паркінгу на вул. Котляревського, 10 (вартість 10,4 млн грн)
Потенційні управителі можуть подавати свої пропозиції через систему електронних закупівель. Згідно з процедурою, перевагу отримають кандидати, які запропонують найвигідніші умови управління для максимізації надходжень до державного бюджету.
Нагадаємо, оцінка решти активів Капашина, переданих в управління АРМА, продовжується. Загалом агентству передано понад 50 тисяч квадратних метрів нежитлової нерухомості, близько 1000 квадратних метрів житлової нерухомості та тисячі гектарів земельних ділянок.
Управління арештованими активами російського генерала спрямоване на те, щоб вони працювали на економіку та обороноздатність України.
За матеріалами:
Finance.ua
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