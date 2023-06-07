"ArcelorMittal Кривий Ріг" призупинив виплавку сталі для зниження споживання води в критичних умовах — Finance.ua

"ArcelorMittal Кривий Ріг" призупинив виплавку сталі для зниження споживання води в критичних умовах Сьогодні 20:21 — Фондовий ринок

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» (Дніпропетровська обл.) через підрив окупантами дамби Каховської ГЕС призупинив виплавку сталі, щоб знизити споживання води в критичних умовах.

«Через підрив і руйнування Каховської ГЕС агресором „ArcelorMittal Кривий Ріг“ обмежив споживання води і поставив на паузу низку процесів металургійного виробництва. Роботу фактично всього обладнання, що охолоджується водою, тимчасово призупинено. Так підприємство збереже виробничі агрегати і знизить обсяги споживання води до нормалізації ситуації», — повідомляється в інформації АМКР.

При цьому уточнюється, що підприємство призупинить виплавку сталі, а також виробництво прокату. У роботі залишаться тільки доменне і коксохімічне виробництво, а також ГЗК.

«Логістично-сировинний ланцюг компанії працює стабільно, і задоволеність клієнтів є нашим незмінним пріоритетом. Усі замовлення будуть виконані в повному обсязі, щоб уникнути будь-яких незручностей для них», — наголошується в інформації компанії.

Як швидко підприємство зможе повернутися до нормального режиму роботи, буде зрозуміло протягом найближчих 3−4 днів після аналізу глибини падіння рівня води в Каховському водосховищі, додають на підприємстві.

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