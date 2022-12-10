AR/VR-гарнітура від Apple затримується до другої половини 2023 року — Куо — Finance.ua

AR/VR-гарнітура від Apple затримується до другої половини 2023 року — Куо 10.12.2022, 00:08 — Технології&Авто

AR/VR-гарнітура від Apple затримується до другої половини 2023 року — Куо

Вихід Apple на сцену гарнітур віртуальної/доповненої реальності є однією з тем, яка постійно піднімається в технічних колах.

На цей раз аналітик Мінг-Чі Куо (Ming-Chi Kuo) повідомляє про чергове відтермінування релізу.

Згідно з його даними, компанія переносить запуск на другу половину 2023 року через незазначені «проблеми із програмним забезпеченням». Початок збору компонентів для гарнітур умовно заплановано на початок наступного року, але аналітик передбачає, що вихід в продаж ґаджету скоріше «світить» в другій половині, навіть якщо презентація відбудеться раніше.

Непоганим івентом для цього як раз може стати конференція для розробників WWDC 2023, де і гарнітуру можна продемонструвати, й надати інструменти для девелоперів.

Раніше Куо розповідав, що компанія презентує AR/VR-пристрій у січні з подальшим запуском у другій половині року. Але тепер має сумнів, адже між презентацією та стартом продажів буде чималий проміжок часу.

Всім охочим отримати таку гарнітуру варто приготуватися також до чималої суми, в яку Apple оцінить ґаджет. До того ж не всі зможуть одразу таку придбати, адже очікується, що перші партії будуть значно меншими, ніж прогнозований попит на ринку.

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