Аптеки отримали понад 1,8 млн грн штрафів за завищення цін — Finance.ua

Аптеки отримали понад 1,8 млн грн штрафів за завищення цін
Після відновлення контролю за цінами на лікарські засоби проведено 776 перевірок та застосовано до порушників адміністративно-господарські санкції на суму 1,8 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Скільки штрафів отримали порушники
Також, на посадових осіб суб’єктів господарювання накладено адміністративних штрафів на суму 163,7 тис. гривень.
Усього з початку року служба отримала понад 1200 звернень від громадян щодо продажу лікарських засобів за завищеними цінами.
Найбільше скаржаться мешканці таких областей:
- Дніпропетровської;
- Харківської;
- Полтавської;
- Івано-Франківської;
- Львівської;
- Хмельницької;
- Черкаської областей;
- міста Києва.
«Кожен громадянин має право звернутися до Держпродспоживслужби та її територіальних органів у разі виявлення випадків продажу лікарських засобів за завищеними цінами», — наголошують представники служби.
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