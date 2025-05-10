Аптеки отримали понад 1,8 млн грн штрафів за завищення цін — Finance.ua

Аптеки отримали понад 1,8 млн грн штрафів за завищення цін Сьогодні 18:25

Аптеки отримали понад 1,8 млн грн штрафів за завищення цін

Після відновлення контролю за цінами на лікарські засоби проведено 776 перевірок та застосовано до порушників адміністративно-господарські санкції на суму 1,8 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Скільки штрафів отримали порушники

Також, на посадових осіб суб’єктів господарювання накладено адміністративних штрафів на суму 163,7 тис. гривень.

Усього з початку року служба отримала понад 1200 звернень від громадян щодо продажу лікарських засобів за завищеними цінами.

Найбільше скаржаться мешканці таких областей:

Дніпропетровської;

Харківської;

Полтавської;

Івано-Франківської;

Львівської;

Хмельницької;

Черкаської областей;

міста Києва.

«Кожен громадянин має право звернутися до Держпродспоживслужби та її територіальних органів у разі виявлення випадків продажу лікарських засобів за завищеними цінами», — наголошують представники служби.

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