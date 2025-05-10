Аптеки отримали понад 1,8 млн грн штрафів за завищення цін — Finance.ua
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Аптеки отримали понад 1,8 млн грн штрафів за завищення цін

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Аптеки отримали понад 1,8 млн грн штрафів за завищення цін
Аптеки отримали понад 1,8 млн грн штрафів за завищення цін
Після відновлення контролю за цінами на лікарські засоби проведено 776 перевірок та застосовано до порушників адміністративно-господарські санкції на суму 1,8 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Скільки штрафів отримали порушники

Також, на посадових осіб суб’єктів господарювання накладено адміністративних штрафів на суму 163,7 тис. гривень.
Усього з початку року служба отримала понад 1200 звернень від громадян щодо продажу лікарських засобів за завищеними цінами.
Найбільше скаржаться мешканці таких областей:
  • Дніпропетровської;
  • Харківської;
  • Полтавської;
  • Івано-Франківської;
  • Львівської;
  • Хмельницької;
  • Черкаської областей;
  • міста Києва.
«Кожен громадянин має право звернутися до Держпродспоживслужби та її територіальних органів у разі виявлення випадків продажу лікарських засобів за завищеними цінами», — наголошують представники служби.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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За матеріалами:
Finance.ua
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